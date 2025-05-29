По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в мае относительно апреля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,8% и достигла 187 000 рублей. При этом в 12 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены. В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в мае 2025 года увеличилось на 2,8% относительно апреля.

В мае в Хабаровске в сегменте новостроек медианная цена квадратного метра составила 178 000 рублей, что на 1,5% выше, чем в апреле. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 3,1%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 9,1 млн рублей, а средняя площадь — 52,6 кв.м.

Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в Красноярске (-1,6% до 145 000 рублей), Волгограде (-1,5% до 138 000 рублей). В Самаре (-0,2% до 128 000 рублей) и Новосибирске (-0,1% до 164 000 рублей) сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией

«В конце весны мы наблюдаем рост активности участников первичного рынка, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Рост базы доступных предложений и небольшой рост цены метра в новостройках в среднем по мегаполисам сопровождаются также ростом количества сделок с квартирами в некоторых миллионниках. Такая активность на рынке характерна для текущего сезона, однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли».

В мае миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках, реализуемых по ДДУ, стали Москва (+0,7% за месяц до 441 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (+0,8% до 266 000 р/кв.м), Казань (+1,3% до 243 000 р/кв.м), Нижний Новгород (+3,1% до 194 000 р/кв.м) и Челябинск (+1,9% до 175 000 р/кв.м).

Динамика цен на новостройки в мегаполисах России

Город Средняя цена за кв.м, май 2025 Изменение цены за кв.м май 2025 vs апрель 2025 Нижний Новгород 194 000 руб. 3,1% Уфа 172 000 руб. 2,0% Челябинск 175 000 руб. 1,9% Омск 163 000 руб. 1,7% Казань 243 000 руб. 1,3% Краснодар 149 000 руб. 0,8% Екатеринбург 164 000 руб. 0,8% Пермь 161 000 руб. 0,8% Санкт-Петербург 266 000 руб. 0,8% Ростов-на-Дону 145 000 руб. 0,7% Воронеж 137 000 руб. 0,7% Москва 441 000 руб. 0,7% Новосибирск 164 000 руб. -0,1% Самара 128 000 руб. -0,2% Волгоград 138 000 руб. -1,5% Красноярск 145 000 руб. -1,6%

Яндекс Недвижимость — сервис по удобному поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией Яндекс в 2010 году и является одним из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.