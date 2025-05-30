Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Хабаровского края, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение, перевозка, особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой).

По версии следствия, мужчина в 2024 году организовал преступную группу, деятельность которой была направлена на систематическую незаконную добычу в акватории реки Амур в Ульчском районе Хабаровского края водных биологических ресурсов и заготовку икры рыб семейства осетровых с целью сбыта. В состав группы вошли его знакомые. Организатор обеспечил участников группы автомобилем, маломерным судном с мотором, орудиями лова и предоставил им квартиру для проживания в селе Богородское. В мае 2024 года злоумышленники добыли не менее 18 экземпляров амурского осетра и не менее 3 экземпляров калуги, заготовив икру. Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, причиненный ущерб составил более 7,3 млн рублей.

По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемого преступления. На их имущество судом по ходатайству следователя наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ранее перед судом предстал участник группы, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве.