В Хабаровском крае подведены итоги работы Гарантийного фонда за 5 месяцев 2025 года. По мнению предпринимателей, даже при высокой ключевой ставке Фонд предоставляет малым предприятиям возможности для развития на максимально выгодных условиях. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»).

— За январь-май 2025 года Фонд предоставил 66 поручительств, что позволило предпринимателям края получить кредиты на развитие своего бизнеса на общую сумму 516,8 млн рублей, – сообщила директор краевого Гарантийного фонда Анастасия Танаева.

В целом, по информации Фонда, по отраслям в лидерах – обрабатывающие производства (22 поручительства), торговля (19), строительство (7), логистические, бытовые и прочие услуги (7).

При этом практически пятая часть всех поручительств предоставлена на реализацию стартапов. Таким образом, благодаря поддержке Гарантийного фонда начинающие предприниматели прокредитовались на сумму 62,5 млн рублей и смогли открыть первое дело, а действующие предприниматели — новое направление бизнеса.

— В наше время нет предприятий, зарегистрировавших только один вид деятельности. Для предпринимателей требование не складывать все яйца в одну корзину – закон и реальная потребность бизнеса в балансировке рисков. Как правило, если одно направление проседает, второе или третье – растет. Вот и мы в 2023 году решили создать новое востребованное направление деятельности «бухгалтерские услуги», арендовав офис в Хабаровске. В банке, куда мы обратились за кредитом на аренду и ремонт офиса, рекомендовали обратиться в Гарантийный фонд за обеспечением. Мы так и поступили и в сжатые сроки получили кредит, – рассказала предприниматель из Ванино Александра Ким.

Предприниматели высоко оценивают работу Фонда:

— В Гарантийном фонде специалисты работают очень оперативно и добросовестно. На третий день после подачи документов мы вышли на сделку с банком, – поделилась хабаровский предприниматель Светлана Полянская.

При этом стоимость возмещения, отмечают бизнесмены, небольшая: от 0,25% годовых для начинающих, 0,5% годовых для производственных предприятий и 0,75% годовых для всех остальных категорий предпринимателей.

Максимальный размер поручительства – до 70% от суммы финансирования, но не более 25 млн рублей, максимальный срок – 10 лет.