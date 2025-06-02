Праздник прошел на сцене, которая установлена на территории городских прудов. Для гостей устроили благотворительную лотерею и концерт. В полдень представители некоммерческой организации провели зажигательный танцевальный флешмоб, к которому с удовольствием присоединились прохожие. Кроме того, к проведению мероприятия подключились спонсоры. Благодаря их поддержке дети, присутствующие на торжестве, получили бесплатное мороженое.

Кульминацией праздника стал розыгрыш призов, организованный при поддержке администрации города и членов Общественной Палаты Хабаровска. За символическую плату в 167 рублей участники лотереи получили шанс выиграть умные колонки, кружки и сувениры с символикой Хабаровска. Собранные средства были направлены на поддержку благотворительных организаций.

Во время праздника на сцене блистали профессиональные творческие коллективы, а также сами общественники. Вокальная группа «Виктория» под руководством члена Общественной Палаты города Виктории Трегубенко покорила публику своим выступлением. Неожиданным и приятным сюрпризом стало выступление Эдуарда Грищука, руководителя Центра информационной политики Общественной палаты Хабаровска, который исполнил для зрителей две весенние песни.