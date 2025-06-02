Последние три года комсомольский завод «Амурсталь» самостоятельно совершенствует производство с помощью инструментов бережливых технологий. Рекордных значений достигла отгрузка готовой продукции. И цифры продолжают расти, демонстрируя высокую эффективность технологий бережливого производства, применяемых в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Производительность труда»).

«Амурсталь» — единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Сегодня на предприятии трудится свыше 2,5 тыс. человек.

Напомним, в марте 2022 года завод завершил под наблюдением экспертов Федерального центра компетенций проект по оптимизации процесса производства сортового проката. В результате рост выработки на участке составил 129 %. Дальнейшее тиражирование полученного опыта на другие производственные участки осуществлялось уже самостоятельно.

Сегодня технологиями бережливого производства на заводе «прошита» работа сортопрокатного, железнодорожного, ремонтно-механического цехов, цеха переработки лома. Для увеличения доли рынка с апреля прошлого года компания запустила комплексный проект оптимизации своих процессов.

— Стратегические цели компании по росту доли рынка столкнулись с операционным барьером – недостаточной скоростью отгрузки готовой продукции. Простои достигали 29 часов, время ожидания подвижного состава – до 12 часов, склады затоваривались. Мы провели балансировку операций, сделали упор на отгрузку напрямую с производства в транспорт, минуя склад, и в этом году добавили автоматизацию с внедрением штрихкодирования. В результате нам удалось добиться новых рекордов, – сообщила начальник отдела оптимизации бизнес-процессов ООО «Амурсталь» Наталья Войтович.

Если до участия в проекте «Производительность труда» объемы отгрузки не превышали в среднем 30 тысяч тонн в месяц, то после запуска проекта в 2024 году несколько месяцев отгрузка составила более 40 тысяч тонн, с рекордным значением в апреле 2024 года — 42,66 тысячи тонн.

Чтобы не только сохранить, но и превысить заданные высокие темпы, в 2025 году была введена экспериментальная схема, благодаря которой в мае был достигнут новый рекорд — рост отгрузки на 28%.

Руководство компании подчеркивает, достигнутые высокие результаты – это, прежде всего, заслуга сотрудников, заинтересованных в развитии предприятия. Подтверждением тому служат факты – количество сотрудников, предлагающих идеи по развитию, увеличилось на 39 %, а доля принятых идей к реализации составила 92 %.

По данным компании, суммарный экономический эффект от реализованных идей сотрудников превысил 91 млн рублей, причем за 2024 год количество предложений, приносящих заводу экономический эффект, выросло вдвое.

Стоит отметить, участие компаний в федеральном проекте «Производительность труда» предполагает ежегодный 5-процентный прирост производительности труда. Практика «Амурстали» доказывает, что потенциал роста и развития кратно больше. Так, по итогам двух последних лет на заводе отмечено четырехкратное превышение планового значения по приросту производительности труда. И потенциал роста не исчерпан.

Как пояснили на заводе, полная реализация проекта автоматизации склада позволит сократить количество операций вдвое, уменьшить длительность цикла на 25 % и увеличить возможности отгрузки более чем на 30 % – до 45 – 50 тысячи тонн в месяц.

Участниками федерального проекта «Производительность труда» на территории Хабаровского края уже являются 49 компаний, а к 2030 году их число превысит 100 единиц.

С 2025 года участниками федерального проекта «Производительность труда» могут стать компании, осуществляющие свою деятельность в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта, туризма, а также ресурсоснабжающие организации с объемом выручки от 400 млн. руб. (для туризма – от 180 млн. руб.) и с долей иностранного капитала менее 50 %.

Прием заявок от компаний на участие в федеральном проекте «Производительность труда» для получения адресной консалтинговой поддержки по вопросам повышения эффективности деятельности и роста производительности труда осуществляется на едином портале – производительность.рф.