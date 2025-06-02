1 июня в парке Динамо Хабаровска состоялся традиционный якутский национальный праздник «ЫСЫАХ». В этом году он приурочен к Году защитника Отечества в Российской Федерации и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также поддержке участников СВО и военнослужащих войсковых частей Дальневосточного федерального округа.

По традиции праздник начался с ритуально-обрядового действия Алгыс – обряда поклонения священному огню, верхним божествам Айыы. Все присутствующие могли присоединиться к этому действию, отведав традиционные оладьи и кумыс.

— Ысыах – это якутский праздник встречи лета. Праздник, символизирующий веру в будущее, праздник дружбы и объединения, в том числе многонационального народа, — открыл мероприятие постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов.

И.о. министра туризма Хабаровского края Елена Цымбал в своем выступлении подчеркнула важность таких мероприятий и влияние их на развитие соседствующих регионов, налаживание межкультурного диалога.

В течение всего праздника работали различные тематические площадки: мастер-классы по изготовлению оберегов, кинопоказ фильмов о Республике Саха (Якутия), настольные национальные игры «хабылык», «хаамыска» и «тырыынка». Якутские производители представили традиционные ювелирные украшения, ножи, изделия из кожи, одежду. Кроме того, гости могли посоревноваться в спортивных состязаниях по традиционным видам спорта – мас-рестлингу, борьбе хапсагай, перетаскиванию камня.

Концертная программа была представлена творческими коллективами Республики Саха (Якутия), Хабаровска, в том числе членами регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея Народов России» Хабаровского края.

— Губернатором Хабаровского края, Дмитрием Викторовичем Демешиным, в рамках соглашения о сотрудничестве между нашим краем и Республикой Саха (Якутия) поддержано проведение Ысыаха в Хабаровске в целях сохранения, трансляции и развития традиционной якутской культуры, традиций, ценностей, укрепления межнационального взаимопонимания и уважения. Этот праздник напоминает нам всем о неизбежности возвращения тепла, победы света над тьмой. В наших с вами силах этот свет, Победу приблизить. Чем сейчас и занимаются наши Вооруженные Силы Российской Федерации, за что мы их благодарим, и на этом празднике тоже – рассказал заместитель председателя комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края Александр Ивагин.

Мероприятие проведено при поддержке правительства Хабаровского края и постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по ДФО в Хабаровске.

Напомним, мероприятие проводится ежегодно с 2013 года в целях сохранения и развития национальных культур народов, проживающих на территории Хабаровского края.