По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в мае 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно выросла в цене. Стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась в среднем по миллионникам на 0,2% — до 142 000 рублей, что можно считать стагнацией. Стагнация медианной цены метра сопровождался незначительным снижением предложения — на 0,7% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам.
В мае 2025 года на вторичном рынке Хабаровска медианная стоимость квадратного метра составила 125 000 рублей — это на 0,3% ниже, чем в апреле. При этом за последний год цена квадратного метра практически не изменилась (-0,1% по сравнению с маем 2024 года). Количество доступных предложений в городе снизилось на 4,3% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке Хабаровска составила 6,1 млн рублей, а медианная площадь — 49,9 кв. м.
Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+2,2% до 108 000 руб), на втором месте – Москва (+1,5% до 364 000 руб), на третьем – Воронеж (+1% до 107 000 руб).
Динамика цен, близкая к стагнации (колебания от -0,5% до +0,5%), на вторичном рынке зафиксировано в 9 из 16 российских мегаполисов — в Казани (+0,3% до 186 000 рублей), Краснодаре (+0,3% до 123 000 рублей), Екатеринбурге (+0,2% до 125 000 рублей), Челябинске (+0,2% до 100 000 рублей), Нижнем Новгороде (0,0% — до 139 000 рублей), Волгограде (-0,2% до 96 000 рублей), Омске (-0,3% до 106 000 рублей), Красноярске (-0,3% — до 122 000 рублей) и Ростове-на-Дону (-0,5% до 123 000 рублей).
«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Некоторые участники рынка традиционно снижают свою активность в летний период, а также ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Это основное событие, которое многие эксперты ожидают в течении ближайших месяцев. Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку. Однако в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России».
Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1,5% за месяц — до 364 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,8% — до 215 000 руб./кв. м), Казань (+0,3% — до 186 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (0,0% — до 139 000 руб./кв. м) и Екатеринбург (+0,2% — до 125 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Волгограде (-0,2% — до 96 000 руб./кв. м).
Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России
|
Город
|
Медианная цена кв. м в мае 2025 г., руб.
|
Динамика изменения стоимости кв. м за апрель — май 2025 г.
|
Пермь
|
108 000
|
2,2%
|
Москва
|
364 000
|
1,5%
|
Воронеж
|
107 000
|
1,0%
|
Санкт-Петербург
|
215 000
|
0,8%
|
Новосибирск
|
123 000
|
0,8%
|
Казань
|
186 000
|
0,3%
|
Краснодар
|
123 000
|
0,3%
|
Екатеринбург
|
125 000
|
0,2%
|
Челябинск
|
100 000
|
0,2%
|
Нижний Новгород
|
139 000
|
0,0%
|
Волгоград
|
96 000
|
-0,2%
|
Омск
|
106 000
|
-0,3%
|
Красноярск
|
122 000
|
-0,3%
|
Ростов-на-Дону
|
123 000
|
-0,5%
|
Самара
|
116 000
|
-0,8%
|
Уфа
|
119 000
|
-1,4%
Яндекс Недвижимость — сервис по удобному поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией Яндекс в 2010 году и является одним из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.
Эта запись была опубликована 04.06.2025в 09:38. В рубриках: Общество.
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