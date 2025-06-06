Около 11 часов дня 6 июня 2025 года на улице Молодежной села Воронежское-2 опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский». В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется.
Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователем осмотрено место происшествия. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.
Эта запись была опубликована 06.06.2025в 15:05. В рубриках: Общество.
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