Не сказать, что интересно, местами страшновато, вглядываясь в происходящие вокруг нас события. Как в них разобраться простому обывателю, особенно школьнику? Со всех сторон телевизионные политологи вещают свои точки зрения и расклады не совсем популярного действа с точки зрения мирной жизни. А смотрят ли все эти телепередачи жители нашей необъятной страны? Думаю, смотрят, больше косвенно. В последнее время читатели информационного портала «Хабаровские новости» задают много различных вопросов на всевозможные темы, например, «дроноведение». Отвечать будет наш постоянный гость, учитель географии, биологии и черчения первой хабаровской гимназии, подполковник запаса Роща Сергей Алексеевич. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Сергей Алексеевич, здравствуйте! Назрело время поговорить.

С.А. Здравствуйте, Станислав! Буду рад, если смогу доходчиво ответить на поставленные читателями вопросы.

С.С. Начнём вот с чего. Где есть та фундаментальная смысловая база, благодаря которой легко и просто разобраться в круговерти всех мировых и внутрироссийских событиях? С чего начать обучение детей? Надо как то упростить восприятие.

С.А. Хорошо, сделаем проще. Дома у каждого наверняка есть глобус, или, большая политическая карта мира, или, самый обычный атлас за седьмой класс. Кто не знает, в седьмом классе по географии изучают страны мира. Так сложилось в мировой истории человеческого развития, есть страны грабители, есть страны, ограбленные, и есть страны сопротивляющиеся. Примерно так. Эту триаду положим в основу наших рассуждений. Из учебников истории знаем страны грабители, которые строят своё благополучие на грабежах территорий других государств. В историческом контексте сюда отнесём Испанию, Португалию, Нидерланды, Бельгию, Англию, Францию, Италию. Также добавим Японию, Германию и Соединённые Штаты Америки. Ограбленными в своё время можно смело считать Китай, Индию, Корею, другие азиатские и африканские страны, коренное население двух американских континентов. Чуть более ста лет тому назад в годы Гражданской войны (1918-1922 годы) англичане, французы и японцы безжалостно грабили исторические земли Российской империи. Англичане Дон и Кавказ, французы Одессу и рядом прилегающие территории современной Украины, японцы дальневосточные земли. Недолго грабили. Кого в последнее время грабили Соединённые Штаты Америки? Достаточно назвать Ирак, Ливию, Сирию, кстати, вполне, себе благополучные были страны. Сегодня «без штанов» оставляют Украину. Сопротивляющихся стран не так и много. Одной из них была Югославия, «разворот над Атлантикой». Бомбардировки Белграда, особенно малыми урановыми зарядами. Дело рук Соединённых Штатов Америки. Теперь никто и не вспомнит, что была такая страна Югославия с высоким уровнем жизни населения, зато сегодня все могут показать на карте послушные «западу» Хорватию, Словению, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Македонию, кроме Сербии. Разделили на части! Разделяй и властвуй! Из Римской империи. В наши дни сопротивляются грабителям Северная Корея, Беларусь и Россия. Отдельно Иран.

С.С. Хорошо. Здесь понятно. Как определить свой фундамент для каждой из этих трёх групп государств, территорий?

С.А. В основе всего развития человечества лежит собственность. С появлением собственности и начались войны, о которых мы знаем из учебников истории. Любая власть держится исключительно на собственности, точнее будет, держится за собственность. Что мы относим к собственности? Это территория, природные ресурсы, человеческий капитал, финансы, производственная деятельность и так далее. На фоне всевозможных сложных смысловых высказываний немного упростим наш словарный запас. Кроме собственности, нам потребуются идеология и политика. Дадим определения. Идеология есть теоретическое обоснование защиты своей собственности или захвата чужой собственности. Сюда поместим труды философов, политологов, учёных, различные институты социологических исследований, телевидение, радио, информационные структуры, общественность и так далее. Политика есть практическое обоснование защиты своей собственности или захвата чужой собственности. Здесь безоговорочно рулят дипломаты и военные. В таком ракурсе легче понимать суть происходящих событий.

С.С. Отлично! Давайте разберём украинские события. Как я понимаю, эту страну нещадно грабят названные выше страны грабители Англия, Франция и Соединённые Штаты Америки.

С.А. Давайте попробуем. Согласен, грабят. Но начнём рассуждения с исторического прошлого территорий, которые сегодня называем Украина. В городе Чернигове, где прошло моё детство, помню, как к тридцатилетию Великой Победы на улице имени маршала Рокоссовского торжественно открывали площадь героев Сталинградской битвы и рядом большой универсальный магазин «Сиверский». Сразу возник вопрос: почему «сиверский»? Оказывается, в области ещё есть старинный город Новгород-Сиверский, районный центр. Ответ складывается просто, со времён до Киевской Руси здесь проживал народ «сиверяне». Сразу оговорюсь, что название «Киевская Русь» появилось во времена императрицы Екатерины Великой, годы правления 1762-1796, когда впервые по её решению стали писать историю государства Российского. Писали учёные немецкого происхождения. Почему «Киевская Русь»? Потому что прошло ровно сто лет с тех пор, как в 1686 году за большие деньги русские выкупили у поляков город Киев. И Киев по праву до сих пор считается русским городом. Киев! Ау, дипломаты! Мединский, жги! Там где Киев жили «поляне», далее на запад, где Житомир, «древляне». В городе Хмельницкий была футбольная команда «Подолье», потому что здесь «подоляне», в Луцке футбольная команда «Волынь», здесь «волыняне». Почему дивизия «эс-эс» получила название «Галичина»? Потому что в окрестностях Львова жили «галичане». По северу можно назвать ещё много славянских народов, «смоляне», «вятичи» и так далее. Но речь не о них. До «екатерининских войн» в Северном Причерноморье никаких славянских народов не наблюдали, эти земли пустовали под турецким и крымско-татарским игом, а после «суворовских побед» их заселяли русскоязычным разношёрстным людом в добровольно-принудительном порядке, были также беглецы от польского и австро-венгерского гнёта. По этой теме народонаселения нас интересует один момент. Когда в двадцатом году Красная Армия, ведомая командиром Тухачевским, и, при нём комиссаром был товарищ Сталин, потерпела сокрушительное поражение от поляков, волыняне и галичане отошли в состав только что образованного по решению Ленина, польского государства. Не удалось помочь восставшим «окраинцам» волынянам и галичанам против польского гнёта. Кстати, там, среди восставших людей был священник Андрей Бандера, отец Степана Бандеры. И вот здесь кроется истина. В 1925 году, в пику полякам, на то время руководитель Союза Советских социалистических республик Иосиф Виссарионович Джугашвили, псевдоним «Сталин», впервые в мировой истории официально на государственном уровне без какой либо генетической экспертизы, вводит доселе новую национальность «украинец». Тем самым, одним росчерком пера закрывает тему многочисленных народностей сиверян, полян, подолян, древлян и так далее. Всех под одну гребёнку! Теперь все украинцы! Произошло это на третий год существования Украинской Советской социалистической республики. Да, 30 декабря 1922 года, было образовано государство Союз Советских социалистических республик, где было указано о праве наций на самоопределение, а через два года все новоявленные республики подписали Договор, корректирующий право наций на самоопределение. Совсем недавно за несколько месяцев до смерти первый Президент Украины Леонид Кравчук, давая интервью польскому телевидению, вспомнил про этот Договор. Он рассказал, что был в шоке от событий в Беловежской Пуще 1991 года, ведь по этому Договору в случае выхода из состава Советского Союза независимым государством, все должны будут вернуть земли, полученные от Российской Советской Федеративной социалистической республики в 1922 году. Радости поляков не было предела, так как по этому Договору туда не входили волыняне и галичане, для поляков это территории восточных кресов. Конечно, больше всех паника посеяла Среднеазиатские союзные республики. Что касается Украины. Города Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, а ещё Ворошиловград и Донецк, плюс Запорожье, Херсон, сюда же Николаев, Днепропетровск, Кировоград, Одесса, и, Крым, по Договору 1924 года отходят Российской Федерации. Тогда, в декабре 1991 года, встревоженный такими событиями, Леонид Макарович обратился к Борису Ельцину, на что получил доброжелательный ответ о незыблемости существующих границ союзных республик, и, на этом разошлись, никаких отмен Договоров, и, новых Договоров не подписывали, всё решили устным порядком. Думаю, Мединский Владимир Ростиславович об этом знает. Кстати, Президент Российской Федерации Владимир Путин как-то невзначай упоминал этот Договор. И, когда его достанут из архивов на всеобщее обозрение, то это будет похлеще замороженных тел погибших украинских военных. Учите правильную историю!

С.С. Ещё раз отлично! Почему грабёж?

С.А. Дело вот в чём. На перспективу, у стран грабителей нет природных ресурсов! Они это понимают. Давайте разберём ещё два понятия, стратегия и тактика. Стратегия, это то, что мы хотим. Тактика, то, что мы можем. Стратегия есть цель, тактика определяет конкретные задачи, мероприятия, чтобы дойти до цели. В отличие от тактики, стратегия предполагает изучение действий противника, если мы о шахматах, а точнее, то действия всех, окружающих, в данном случае, стран грабителей, назовём для простоты «запад». Всё, что касается украинских событий, со стороны «запада» есть разработанная и далеко идущая продуманная стратегия с 1991 года. Нашли дурачков! Россия пока ограничивается тактическими мероприятиями, действует по месту и времени. И, никакой стратегии! Как только стало известно, что из Крымского полуострова американцы хотят сделать свою военно-морскую базу, а всё население переселить в Болгарию или Херсонскую область, Россия тут же отреагировала своим общепринятым в международном праве тактическим мероприятием под названием «референдум». Теперь Крым в составе Российской Федерации. Семейство Байденов пожелало добывать «сланцы» на территории Донецкого бассейна в Луганской и Донецкой областях. От них это стратегия? Да! Чем грозит такой процесс Донбассу? Технология сланцевых разработок предполагает использование взрывных химических реагентов, что приведёт к массовому загрязнению подземных вод, которые попадут в реки, реки впадают в Дон. Экологическая катастрофа! Жить станет невозможно, на кону массовое переселение людей, животных из-за отсутствия чистой питьевой воды. Под угрозой не только Донбасс, но и города России бассейна реки Дон. Понимая такую угрозу выселения, жители Донбасса вспомнили зелёную Грету Тунберг, встали на защиту своей земли. И здесь, со стороны «запада» стратегия, от России тактические мероприятия. Подводя итог, Украина задарма распродала свою собственность американцам, англичанам, французам, будущие поколения своей страны загнала в долги, под угрозой украинская государственность.

С.С. И когда Россия начнёт реализовывать свою стратегию?

С.А. Договор 1924 года, о котором Кравчук рассказывал полякам.

С.С. Теперь о буфере…

С.А. Заглянем в историю. Как получилась Великая Октябрьская социалистическая революция? Вся коммунистическая и социалистическая идеология есть не изобретение Российской империи, она пришла из «запада». Сегодня под сомнение можно смело поставить восстание декабристов 1825 года, как иностранных агентов, вплоть до измены. Что предлагает Карл Маркс своей идеологией? Отмену частной собственности, то есть, всё забрать и национализировать в пользу государства. По этой формуле Гитлера и поддержали крупные владельцы немецкой частной собственности в противовес коммунисту Эрнсту Тельману. Победили деньги американцев, англичан и французов. О революции в России. Явно прослеживается басня Крылова «Лебедь, щука и рак». Американцы дали деньги Бронштейну и отправили на революционные деяния в Россию. Внутри России воровские структуры лидером избрали Яшку-форточника, его знаем как Свердлова. Третьим был представитель германских денег Ульянов, нас интересует, как создатель для молодой Советской России буферных государств ради сохранения власти. Ленин заключил мирный договор с Германией и вышел из мировой войны, ещё предложил создать Украинскую народную республику с германскими оккупациоными войсками, не претендующими на захват территории. Здесь германские топографы в своих интересах добросовестно нарисовали карты Украины, включая даже Кубань и Донской бассейн с Крымом. В конце 1918 года Германия вывезла с территории Украины весь собранный урожай себе домой, тем самым вождь мирового пролетариата вовсю с лихвой рассчитался за революционные германские деньги. Германская оккупация закончилась. Таким образом, было создано буферное государство Украинская народная республика. Но, как только германские войска покинули Украину, поживиться решили англичане и французы, а после них и белополяки, которые не могли допустить, чтобы их многовековое быдло создало своё независимое государство. Так что, Украине не привыкать, что её грабят, не впервой. Подводя итог, бывшие территории Российской империи Финляндия, Польша и Украинская народная республика так и не стали тогда буфером безопасности, финны и поляки пополнили стан врагов, а в составе Союза Советских социалистических республик появилась Украинская Советская социалистическая республика, в полной мере детище Сталина.

С.С. А ещё были попытки создать буфер?

С.А. Да. Я не считаю, что кто-то извне развалили Советский Союз, просто на то время нашлись экономически грамотные люди из «цеховиков», которые пришли к выводу, что имея такие природные ресурсы, следует позаботиться о своих людях Российской Советской Федеративной социалистической республики. А не вешать на свой хомут и тянуть телеги прибалтов, украинцев, молдаван, кавказцев и среднеазиатов, ещё поляков, чехословаков, немцев, венгров, румын и братишек-болгар. В задумке было создать буфер безопасности для России из молодых стран, бывших союзных республик. Не получилось, прибалты и молдаване уже ограблены «западом», на подходе украинцы, кавказцы и среднеазиаты ещё держатся.

С.С. Что делать с буфером сегодня?

С.А. Если бы это была шахматная партия, то я бы включил в буфер «екатерининские земли» и не только, так сказать единый с Россией братский народ, со столицей в Киеве, города Чернигов, Сумы, Полтаву, Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон, Днепропетровск, Кировоград, Николаев, Одессу и назвал «Независимая Новороссийская республика». Думаю, поляки, румыны и венгры проявят восторг общей справедливости, из лоскутного украинского одеяла одни заберут своих восточных крессов, другие буковинцев и закарпатцев. Со стороны «запада» это будет настоящая месть Сталину.

С.С. Сталин и Украина – это как месть?

С.А. Сначала давайте рассмотрим вопрос, откуда и почему во главе молодой Советской России появился Сталин? Я уже говорил, что Великую октябрьскую социалистическую революцию 1917 года делали три силы: немецкая, американская и уголовная. Первыми борьбу за верховенство власти начали сторонники Яшки-форточника, стрельнули в Ленина, и, тут же прилетела ответка. Спустя некоторое время Свердлов и Ленин канули лету, остался Троцкий, выжидал, не раскрывался, надеялся. Неожиданно на первый план вышли главные кавалеристы, Ворошилов и Будённый, двинули Сталина главным руководителем страны, перечить никто не стал. Сделав паузу, американский представитель Троцкий начал играть свою партию против Сталина, но проиграл. К началу Великой Отечественной войны Сталин, со своими сторонниками, выиграл борьбу за власть. Репрессии? Да, были. Кто больше всех об этом говорил? Американцы. Только вот в самих Соединённых Штатах Америки в то же самое время было уничтожено примерно двадцать тысяч фермеров в угоду сельскохозяйственным монополистам, что в десять раз больше, чем при Сталине. В 1939 году Иосиф Виссарионович всё-таки присоединил к Украинской Советской социалистической республике города Львов, Станислав, Луцк, Тернополь, Ровно, дал ответ полякам за поражение двадцатого года. В 1945 году добавил территории Закарпатья и Буковины. Без Крыма. По сути, как бы в пику россиянам, где пока Сталин не в почёте, современные украинцы должны почитать не польского гражданина Степана Бандеру, который никогда не жил на территории Украинской Советской социалистической республики, а Сталина. Давайте обратимся к мемуарам, когда в Потсдаме 1945 года Жуков сказал, что «запад нам никогда не простит нашей победы», примерно так, близко к тексту. Всё, что связано с именем Сталина, «запад» не может простить до сих пор. Таким образом, и Украина попала под раздачу. Думаю, они сотрут Украину в порошок и, больше никогда не будет на карте детища Сталина под названием «нэнька Украина». И людей не пожалеют, всех положат в могилу. Страшное, в том, что непосредственно руками России.

С.С. А что с «дроноведением»? Уже учебник для восьмых и девятых классов издали.

С.А. Вопрос необходимо тщательно продумать. Когда в 2019 году из пятого «А» класса 68 хабаровской школы, куда набрали 36 человек мальчиков и девочек, сделали авиационных кадетов, пошили, как у военных лётчиков, парадную тёмно-синию форму и галстуки, с голубой рубашкой под чёрные лакированные туфли, для них определили три предмета уроков: хореография, барабанщики и радиоуправляемый авиамоделизм. Класс разделили на три отделения по 12 человек, так они по очереди и ходили на занятия. Идея полностью принадлежала директору 68 хабаровской школы Светлане Валентиновне Филатовой. Мне достались занятия по радиоуправляемому авиамоделизму. На следующий год создали ещё один авиационный пятый класс, потом ещё один, сразу же заключили договор с организацией дополнительного образования «Техноспектр», куда включили две группы по 16 человек от первого по 11 классы. Вот и считайте, 36+36+36+32= 140 человек, и, примерно 10 человек на занятия ходили ещё и родители детей. Полторы сотни! По состоянию на 5 марта 2022 года, когда меня уволили по статье 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Но это другая история. Так вот, в октябре 2019 года приехали сотрудники Федеральной службы безопасности и со мной провели познавательную беседу. Итоговая резолюция обсуждению не подлежала, разрешили только заниматься по тематике «Модели радиоуправляемых самолётов». Никаких квадрокоптеров! Тогда такого названия, как дрон, ещё не существовало. Ничего не должно зависать в воздухе на одном месте. И привели порядка сотни преступлений, которые могут совершить подростки с использованием квадрокоптеров. С их доводами я согласился. На занятиях, с помощью лобзиков, из тонкой фанеры выпиливали детали, собирали, клеили, ставили навесное оборудование: рулевые тяги, пропеллер, батарею, регулятор оборотов и так далее. Получалось выполнять взлёт, полёт по кругу, маневрирование, выполнение посадки. Сначала для организации дела из Владивостока выписывали одну самую простую модель, а потом из неё копировали, там же покупали навесное оборудование. Тут главная фишка в том, чтобы самолёт сделать своими руками. Только после этого можно было выписать любую модель и скопировать, там же покупали материал для фюзеляжа и крыльев.

С.С. Хочу уточнить один важный момент. Сегодня не секрет, что в нашей стране люди, в последнее время дети, покупаются и продаются. Сводки новостей о таких фактах говорят не косвенно, а прямо. Много преступлений, даже дроны запускают с территории России наши же люди. А не было ли тогда, в 2021 году, кем-то организованы специальные провокации, чтобы в школе не было занятий по радиоуправляемому авиамоделизму? Ведь вся специальная военная операция не обходится без радиоуправляемого авиамоделизма! Насколько знаю, по итогам судебного заседания от 22 февраля 2022 года, детей 68 хабаровской школы руками государства, лишили права 150 человек заниматься радиоуправляемым авиамоделизмом, столько же шахматами, больше не проводятся занятия по освоению рабочих профессий радиомонтажник, электромонтажник, паяние, ещё 100 человек, и, 450 человек отстранены от выполнения токарных работ. Токарные станки ржавеют! Ведь три года прошло, и, ничего этого до сих пор нет! Через год директора школы сняли с должности. На государственную диверсию смахивает.

С.А. О диверсии, конечно, перебор. Да, директор школы стояла за меня горой. Кратко, как дело было. Примерно с 5 сентября 2021 года на моём уроке физики по кабинету технологии в конце постоянно бегали два парня седьмого класса, также бегали пятиклассники, шестиклассники на технологии, истории, обществознании. Рисовали на стенах мастерской, столах свастику, зиговали и так далее. Это потом, в прошлом году, когда меня вызвали на Краевую комиссию по делам несовершеннолетних, объяснили, что я попал в кем-то организованные провокации. А пока пришлось терпеть, не обращать особого внимания, такие дети, в школе инклюзивное направление. Но, 21 декабря 2021 года двое пробежали, один толкнул впереди бегущего товарища, тот правой частью груди ударился об угол тяжёлого стола, на проводах зависла вся компьютерная техника, у парня зрачки глаз закатились. По тактической медицине, как офицер, знаю, смерть наступит через одну, максимум две минуты. Мне пришлось спасать, трясти, орать матом, чтобы слышал. Пациент пришёл в сознание быстро. Девочки сняли на видео, разместили в Интернете, на следующий день меня вызвали в Следственный комитет. Я сказал, что спас человека, они отвергли мои аргументы. На хоккее посоветовался с постоянным соседом по абонементу, Дима-юрист внимательно меня выслушал и сказал, чтобы я всё признал, так как доказать движение зрачков не представляется возможным, так всё закончится быстро, без волокиты. Выслушав его аргументы, так и сделал, признал. Отвечать пришлось за одиннадцать секунд, снятых девочками на видео. Что было до того, и после, следствие не интересовало. Судебное заседание прошло быстро, минут двадцать, может чуть больше. О зрачках не было произнесено ни единого слова. Судья спросила, как я отнесусь к тому, что меня на определённое время лишат права заниматься педагогической, в ответ сказал, что для меня такое решение будет воспринято положительно и, уточнил, что будет с детьми по радиоуправляемому авиамоделизму. С её стороны ответа не последовало. Прокуратура запросила штраф пятьдесят тысяч рублей и лишение права заниматься педагогической деятельностью три года. Государственный адвокат предложил штраф до максимального сто тысяч рублей и не лишать права заниматься педагогической деятельностью. Судебное решение гласило штраф пятнадцать тысяч рублей и лишение права заниматься педагогической деятельностью на год. Сразу написал отказ от апелляции. Этот год за сотню рублей в месяц я и проработал в рекламном агентстве токарем, столяром, сборщиком, освоил станки с числовым программным управлением фрезерный и лазерной резки. Когда 5 марта 2023 года истёк срок дисквалификации, меня позвали опять заняться педагогической деятельностью.

С.С. Если бы судебное заседание состоялось после 24 февраля 2022 года, судья наверняка бы вынесла оправдательный приговор. Началась специальная военная операция. Вряд ли бы осмелились втаптывать в грязь офицера русской армии.

С.А. Я о таком варианте даже не думал. Зато получил новые полезные знания, работая на станках с числовым программным управлением.

С.С. Что предлагаете по развитию «дроноведения» в школе, с учётом информации от сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации?

С.А. В прошлом году с 1 по 24 июля 2024 года разработал авторскую программу для хабаровской первой гимназии «Инженерная беспилотная мастерская». Там изложены все предложения, она в широком доступе, в том числе и на информационном портале «Хабаровские новости».

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич, за интересные и познавательные ответы.

С.А. С Днём России!!!

11 июня 2025 года.