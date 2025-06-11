Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил одну из самых больших площадок проведения ЕГЭ по информатике – лицей «Звездный», где пообщался с ребятами и дал наставления молодому поколению. Глава края высоко оценил работу штаба пункта проведения экзамена (ППЭ) и качество видеотрансляции экзамена во всех аудиториях на портале «Смотри ЕГЭ».

Для большинства учеников – это последнее испытание, позади уже остались обязательные экзамены по русскому языку и математике, предметы по выбору. Сегодня лицей «Звездный» принял 175 выпускников города Хабаровска.

– Радует, что с каждым годом растет интерес к сдаче информатики. Каждый пятый выпускник в крае выбрал этот предмет как основу будущих профессий. Специальности в области информационных технологий становятся все более востребованными и занимают ведущие позиции на рынке труда, – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Отметим, ЕГЭ по информатике проводится в компьютерной форме в течение двух дней. Всего более 1000 выпускников Хабаровского края выбрали этот предмет для сдачи по выбору в этом году.

Дмитрий Демешин поделился, что в регионе созданы все условия, чтобы выпускники стали настоящими профессионалами, построили карьеру и с уверенностью вступили во взрослую жизнь.

– Пусть любая задача будет вам по плечу и ни одна трудность не испугает. Верьте в свои силы, а мы верим в вас. Желаю только высоких баллов, достижения целей и новых свершений! – пожелал глава региона ребятам перед экзаменом.

О результатах ЕГЭ по информатике выпускники края смогут узнать уже 26 июня.