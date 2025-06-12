Подарочные сертификаты на приобретение детских товаров и дипломы вручили участникам акции, в рамках которой разыгрывался главный приз – миллион рублей. Ее участниками стали семьи, в которых родились дети 31 мая – в День основания Хабаровска. Торжественная церемония награждения прошла в Городском дворце культуры.

В этом году в Хабаровске на свет появилось 15 малышей: 11 девочек и 4 мальчика. Однако в акции приняли участие только 10 семей, которые имеют российское гражданство и постоянную регистрацию в Хабаровске.

«Акция «Расти здоровым, малыш!» проходит в Хабаровске с 2006 года. За это время в День города появилось на свет 444 малыша: 237 мальчиков и 207 девочек. В мероприятии участвуют те, кому посчастливилось 31 мая отмечать сразу два праздника – День рождения ребенка и День города! От всего сердца поздравляю всех участников с этим замечательным событием – появлением на свет нового члена семьи! Пусть растёт самым счастливым на свете, будет здоровым, смышленым, озорным», — сказал заместитель мэра по социальным вопросам Антон Ярошенко.

В этом году главный приз в полмиллиона рублей был разыгран случайным образом – посредством лотереи. Он достался семье Вовкудан.

«Про то, что в городе проходит такая акция, я узнала будучи в роддоме. Решили поучаствовать. И всё же, выиграть такую внушительную сумму было очень неожиданно – мы даже на это сильно не рассчитывали. До сих пор немного потрясывает! Видимо, у нас счастливая девочка родилась, Полина наша», — поделилась впечатлениями Ирина Вовкудан.

«Это моя долгожданная внучка, — добавила Раиса Малик, бабушка семьи Вовкудан. – Я очень счастливая бабушка. Я верю, что наша девочка будет очень счастливая в жизни и вырастет хорошим человеком».

Также во время торжественной церемонии награждения подарок счастливым родителям преподнес хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Его представители вручили мамам и папам брендированные наборы для малышей.