В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Максимальные 100 баллов по этому предмету получили шесть выпускников, сообщили в министерстве образования и науки края.

Экзамен по русскому языку сдавал 5161 участник. Высший балл получили одиннадцатиклассники школы № 3 р.п Ванино, Инженерной школы и школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре, лицея «Ступени», Лицея инновационных технологий и Математического лицея г. Хабаровска. Результат 95 – 99 баллов получил 21 человек.

– По итогам пяти экзаменов в Хабаровском крае 25 стобалльных результатов. Из них 11 – по химии, шесть – по русскому языку, четыре – по литературе, три – по математике и один – по истории. Выпускница школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре Полина Зацепина получила максимальные баллы по двум предметам – по русскому языку и химии, – рассказали в министерстве.

Выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на денежную премию имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Демешин посетил одну из самых больших площадок проведения ЕГЭ по информатике – лицей «Звездный», где пообщался с ребятами и дал наставления молодежи.