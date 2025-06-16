В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Максимальные 100 баллов по этому предмету получили шесть выпускников, сообщили в министерстве образования и науки края.
Экзамен по русскому языку сдавал 5161 участник. Высший балл получили одиннадцатиклассники школы № 3 р.п Ванино, Инженерной школы и школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре, лицея «Ступени», Лицея инновационных технологий и Математического лицея г. Хабаровска. Результат 95 – 99 баллов получил 21 человек.
– По итогам пяти экзаменов в Хабаровском крае 25 стобалльных результатов. Из них 11 – по химии, шесть – по русскому языку, четыре – по литературе, три – по математике и один – по истории. Выпускница школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре Полина Зацепина получила максимальные баллы по двум предметам – по русскому языку и химии, – рассказали в министерстве.
Выпускники Хабаровского края, получившие на экзамене 95 баллов и выше, могут претендовать на денежную премию имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова.
Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Демешин посетил одну из самых больших площадок проведения ЕГЭ по информатике – лицей «Звездный», где пообщался с ребятами и дал наставления молодежи.
Эта запись была опубликована 16.06.2025в 15:19. В рубриках: Общество.
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