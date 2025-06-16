После выходных на территории Хабаровского края зарегистрировано три лесных пожара на общей площади 3493 га. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края. Из них два пожара считаются действующими – они занимают более 3101 га. Один пожар уже локализован на общей площади 392 га.

— В результате оперативной работы один пожар в авиазоне был локализован в течение первых суток, а еще два в зоне контроля продолжают действовать. Все они зафиксированы в Охотском округе и связаны с возникновением сухих гроз, – рассказал заместитель министра Владимир Кадыков.

Он пояснил, что в связи с негативными погодными условиями в выходные дни, из-за низкой облачности и осадков заброс групп на тушение невозможен. Пожары максимально удалены от объектов экономики, находятся в труднодоступных местах. Поэтому на заседании краевой КЧС принято решение о наблюдении и сопровождении возгораний.

Сейчас в Хабаровском крае пожароопасный сезон открыт во всех 40 лесничествах края, а в 12 муниципальных районах и округах действует особый противопожарный режим. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы, которые доходят до 2 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00 или единой службы спасения: 112 (звонок бесплатный).