В Яндекс Go в Хабаровске обновились значки автобусов — теперь они ярко‑оранжевые, точно такие же, как реальные в городе. Всего в привычных цветах автобусы, троллейбусы и трамваи увидели в разделе «Транспорт» жители 72 городов России.

Оранжевый цвет был выбран после опроса, в котором большинство жителей Хабаровска поддержали идею окрашивать муниципальные автобусы именно в этот яркий оттенок. Такой яркий цвет помогает лучше видеть автобусы на дороге — особенно в темное время суток и в плохую погоду — и повышает безопасность. Теперь тот же яркий оранжевый цвет отображается и в Яндекс Go — это помогает жителям быстрее находить нужный автобус на карте.

Всего в сервисе «Транспорт» используется 10 разных цветов, чтобы передать колорит местного транспорта. Самые редкие — бирюзовый и фиолетовый: автобусы такого цвета есть только в Санкт-Петербурге и Мурманске соответственно. А самый частый — белый, который используется более чем в четверти городов.

Раздел «Транспорт» появился в Яндекс Go в мае 2024 года. С его помощью можно планировать поездки, следить за движением автобусов в реальном времени и выбирать удобные маршруты. В будущем появится возможность оплачивать проезд прямо в приложении.