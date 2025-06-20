Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара.
По информации следствия, в ночь на 20 июня 2025 года произошло возгорание помещения летней кухни частного дома по улице Станиславского в городе Хабаровске. В ходе тушения пожара обнаружены тела проживающих в доме мужчины и женщины. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем.
Следственной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Внимание!
Следственное управление предупреждает граждан о необходимости соблюдения требований безопасности при обращении в быту с источниками открытого огня, электроприборами и отопительным оборудованием. Берегите себя и своих близких!
Эта запись была опубликована 20.06.2025в 16:59. В рубриках: Происшествия.
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