Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара.

По информации следствия, в ночь на 20 июня 2025 года произошло возгорание помещения летней кухни частного дома по улице Станиславского в городе Хабаровске. В ходе тушения пожара обнаружены тела проживающих в доме мужчины и женщины. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем.

Следственной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Внимание!

Следственное управление предупреждает граждан о необходимости соблюдения требований безопасности при обращении в быту с источниками открытого огня, электроприборами и отопительным оборудованием. Берегите себя и своих близких!