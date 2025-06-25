Яндекс Недвижимость проанализировала жилой фонд Хабаровска и выявила наиболее распространённые серии многоквартирных домов. Исследование показало, что в городе преобладают панельные дома советского периода, а самой популярной является серия 464.

По данным сервиса, в Хабаровске особо распространена серия 464 — таких домов насчитывается порядка двухсот. Это панельные здания, построенные преимущественно в 1970–80-х годах, часто встречающиеся в районе Индустриальный, а также к югу от центра города. Эти дома отличает типичная для своего времени планировка, скромная площадь квартир и массовое применение одинаковых архитектурных решений. Стоимость вторичной недвижимости в Индустриальном районе стартует с 37 тыс. рублей за квадратный метр.

Также большую распространенность получили дома серии 121 (включая все ее модификации) — тоже порядка двухсот жилых зданий. Панельные девятиэтажки этой серии можно встретить как в центре города, так и в южных жилых массивах — от Индустриального до пригорода. Они ценятся за более современную (по сравнению с «хрущёвками») планировку и развитую инфраструктуру во дворах.

Среди лидеров по распространенности также кирпичная серия 85 — порядка 150 жилых зданий. Эти дома расположены, в основном, в районах Железнодорожный и Кировский, а также вблизи аэропорта и восточнее центральной части города. Стоимость в этих районах стартует с 64 тыс. рублей за кв.м, 28 тыс. рублей и 83 тыс. рублей соответственно. Здания этой серии отличаются прочной конструкцией, хорошей теплоизоляцией и комфортной высотой потолков. Большая часть зданий — пятиэтажные.

На сервисе Яндекс Недвижимость для собственников и арендаторов доступен раздел «Про дом». Здесь каждый пользователь может в режиме реального времени узнать полезную информацию о любой квартире в России и воспользоваться удобными сервисами для управления собственными квадратными метрами.

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