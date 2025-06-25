Приемная комиссия Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) продолжается. Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, с 20 июня в вуз уже подано более 800 заявлений.

Выпусники школ, ссузов и вузов могут выбрать свое профессиональное будущее подав документы на обучение в медицинский университет по 6 программам специалитета, 2 программам бакалавриата и 3 программам среднего профессионального образования. В этом году ведется набор по 11 специальностям. Количество бюджетных мест для приема на 1 курс по направлениям бакалавриата и программам специалитета – 469. Например, на лечебное дело примут только 245 человек. Три основных специальности лидируют в этом году – стоматология, лечебное дело, клиническая психология. Однако, следует учесть, что поступив на педиатрию, можно стать и детским и взрослым врачом.

— Самый ценный ресурс системы здравоохранения — квалифицированные специалисты. Задача вырастить новых специалистов отвечает реализации нацпроекта «Кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Заявления выпускников принимаются исключительно в электронном формате через ЕПГУ, где происходит присвоение уникального кода, по которому можно отслеживать свое место в конкурсных списках любого вуза. Выпускники школ уже могут подать заявление на поступление сейчас, но система пока не увидит документ об окончании школы, он подгрузится позднее. В эту субботу выпускники края получат аттестаты и у них будет почти месяц до 26 июля чтобы подавать документы на 1 курс, — рассказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

На сайте Госуслуг все документы подтверждаются автоматически, в личном кабинете абитуриента после заполнения данных сформируется заявление о приеме, согласие на обработку и распространение персональных данных, согласие на передачу сведений в Суперсервисе. Необходимо также прикрепить и отправить в вуз сканы паспорта с пропиской, аттестата (диплома), СНИЛСа, документов, подтверждающих особое право на отдельную квоту или индивидуальные достижения.

Когда весь пакет будет принят, составлены рейтинги, университет будет собирать согласия. Прием согласий на зачисление завершится 1 августа. Согласие на зачисление или отметка о нем на сайте Госуслуг приравнивается к оригиналу документа об образовании аттестата или диплома. Согласия подаются лично, отправляются по авиапочте или выставляются отметкой на сайте Госуслуг.

Как отметили в краевом минздраве, свои плоды начинает приносить целевая подготовка. В этом году на целевую подготовку университет принимает почти 200 человек. 70% — целевики Хабаровского края, которые должны будут вернуться на свои территории для прохождения практики.

Так, в этом году с факультета «лечебное дело» выпускаются 130 целевиков Почти 70 останутся работать врачами в Хабаровском крае. В следующем году на лечебном факультете будет уже более 200 таких выпускников, а к 2028 году мы достигнем числового показателя около 600 выпускников.

Получить консультацию по поступлению в ДВГМУ можно в приемной комиссии по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,35 или по телефонам: (4212) 30-23-56, факс: (4212) 30-53-11. С 20 июня часы работы комиссии в рабочие дни: с 09.00-17.00, обед с 13.00-14.00.