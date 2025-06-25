В июне подрядчик, завершающий строительство трехсекционного дома по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске, который числится долгостроем ООО «Диалог», планирует начать пусконаладочные работы на объекте. Далее дом предстоит передать в эксплуатацию, после чего ключи от своих квартир получат 384 пострадавших дольщика. По поручению губернатора Дмитрия Демешина дом был внесен в Атлас проблемных объектов края.

В министерстве строительства края сообщили, на объекте безостановочно ведутся работы, стройка обеспечена всеми необходимыми строительными материалами. Численность рабочих составляет порядка 130 человек. На объекте завершаются работы по монтажу фасада, систем вентиляции и пожарной сигнализации, внутренних дверей, счетчиков и светильников. Началась чистовая внутренняя отделка стен, потолков в местах общего пользования, а также ведутся работы по благоустройству прилегающей к дому территории.

Прохождение итоговой проверки завершения строительства объекта запланировано на конец июня, после чего ожидается получение ЗОС и РНВ.

— Объект находится под постоянным контролем Фонда Хабаровского края по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий». На месте строительства проходят штабы для оценки динамики работ и оперативного решения возникающих вопросов — отметили минстрое края.

Напомним, застройщик ООО «Диалог» начал возведение двух домов по ул. Салтыкова-Щедрина еще в 2014 году, сдача планировалась в 2016. Однако компания не смогла завершить работы из-за банкротства. В 2024 году на объекты зашел новый подрядчик – ООО Специализированный застройщик «СК «Система». Средства на завершение строительства были выделены из краевого бюджета и бюджета ППК «Фонд развития территорий».

В результате двухсекционный жилой дом на 295 квартир по ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1/1б сдан в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Кроме того, в июне 2024 года был сдан еще один долгострой застройщика ООО «Диалог» – 27-этажный дом на 188 квартир по ул. Набережная, д. 29. Средства на завершение строительства также были выделены из краевого бюджета и бюджета ППК «Фонд развития территорий».