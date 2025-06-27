По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июне относительно мая в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке снизилась на 0,3%, что можно считать стагнирующим показателем, и составила 186 000 рублей. При этом в четырех из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены, в пяти стоимость метра в новостройках стагнирует, а в семи городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в июне выросло на 3,2% по сравнению с маем.

В июне в Хабаровске медианная цена квадратного метра в новостройках составила 183 000 рублей, что на 2,9% выше, чем в мае. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 2,1% за месяц. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 9,3 млн рублей, а средняя площадь — 51,1 кв. м.

«Сокращение объема предложения вместе с сокращением метража выставленных на продажу квартир и ростом медианной стоимости метра говорит о том, что в Хабаровске пользуются спросом более семейные форматы новостроек, — отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — В июне мы фиксируем сокращение предложения двухкомнатных квартир в городе, в среднем такой лот стоит около 9,5 млн рублей».

В июне миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (434 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (274 000 руб/кв.м), Казань (244 000 р/кв.м), Нижний Новгород (191 000 руб/кв.м) и Новосибирск (171 000 руб/кв.м).

Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в июне зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3,8%), Новосибирске (+2,8%) и Красноярске (+1,2%), в то время как наибольшее снижение — в Челябинске (-4,1%), Волгограде (-4,0%) и Уфе (-1,6%).

Яндекс Недвижимость — сервис по удобному поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать и сдать жилье. Сервис запущен компанией Яндекс в 2010 году и является одним из крупнейших в стране онлайн-классифайдов в сфере недвижимости с большой базой новостроек, вторичного жилья, коммерческих помещений и аренды.