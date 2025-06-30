Выход на международные рынки открывает новые перспективы для бизнеса, и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Хабаровского края поможет предпринимателям сделать этот шаг уверенно. В июле стартует серия бесплатных мастер-классов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Эксперты поделятся актуальной информацией о работе с зарубежными партнерами. Предпринимателям будет предоставлена возможность ознакомиться с современными стратегиями выхода на новые международные рынки и узнать о действующих мерах государственной поддержки экспортно ориентированных предприятий.

Так, 10 июля ЦПЭ приглашает действующих и начинающих экспортёров на мастер-класс «Поиск иностранного партнёра в Республике Беларусь». Мероприятие организуется совместно с Могилевским комитетом экономики облисполкома в формате В2В-переговоров между компаниями Хабаровского края и Республики Беларусь, пройдет в онлайн-формате.

Участники смогут задать вопросы, связанные с установлением и развитием деловых контактов с белорусскими компаниями, познакомиться с предпринимателями из интересующих отраслей и презентовать свою продукцию белорусским коллегам. Это станет первым шагом к установлению деловых связей, который может привести к плодотворному сотрудничеству.

23 июля ЦПЭ ждет предпринимателей на мастер-класс «Час с Торговым представителем Российской Федерации в Монголии». Участники мероприятия узнают об особенностях выхода на рынок Монголии, о российских товарах, пользующиеся наибольшим спросом, смогут задать интересующие вопросы Торговому представителю.

— Наши мероприятия – это не просто лекции, а практические инструменты для выхода на экспорт. Мы разбираем реальные кейсы, даем конкретные рекомендации и помогаем предпринимателям избежать ошибок. В июле запланированы встречи с экспертами по работе с Белоруссией, Монголией. Это отличная возможность получить знания, которые сразу можно применить в бизнесе, – приглашает к участию в мероприятиях Анна Тимячева, директор ЦПЭ Хабаровского края.

Центр поддержки экспорта также приглашает предпринимателей к участию в серии бесплатных международных консультаций и вебинаров от Российского экспортного центра (РЭЦ). В июле предпринимателям доступно более 15 таких онлайн-мероприятий.

Например, 08 июля запланирован вебинар на тему «Как найти подходящего партнера во Вьетнаме: Стратегии для российских экспортеров». Цель встречи – рассказать о возможных стратегиях выхода на рынок Вьетнама для российских экспортёров. В ходе мероприятия будут рассмотрены алгоритмы начала экспорта, установления партнёрских отношений с вьетнамскими контрагентами, возможности регистрации собственных юридических лиц на территории страны, а также способы вывода продукции на рынок через сети и маркетплейсы. Встреча будет полезна всем участникам, но особенно тем, кто только планирует начать экспорт в эту страну и не имеет большого опыта в этой сфере.

Также 29 июля пройдет вебинар на тему «Российские IT-технологии в Беларуси: сотрудничество, интеграция и перспективы».

На встрече участники обсудят актуальные тенденции и возможности развития IT-сферы в рамках сотрудничества России и Беларуси, а также текущее состояние, потенциал и трудности, с которыми могут столкнуться российские компании при экспорте IT-решений в Беларусь. Виктор Доронкевич, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Республике Беларусь, ответит на вопросы российских IT-компаний, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси.

Подробная информация о предстоящих событиях в Центре поддержки экспорта и регистрация на них доступны на сайте. Ознакомиться с полным списком международных консультаций на июль можно на сайте Российского экспортного центра по ссылке. Стать участниками обучающих мероприятий и получить консультацию по выходу на зарубежные рынки можно, обратившись в АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» по телефонам: 8 (4212) 77-01-22; 8 (4212) 35-84-45 или по адресу: Истомина, 51а.