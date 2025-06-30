В минувшие выходные дни в Хабаровском крае состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Он проводится Минсельхозом России в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Основная цель – популяризация физической культуры и спорта среди сельских жителей.

Участие принимали 29 спортсменов из 7 муниципальных районов и округов края: Бикинского, имени Лазо, Солнечного, Комсомольского, Советско-Гаванского, Амурского и Хабаровского. Состязания прошли в трех дисциплинах: силовой экстрим, семейные старты и ГТО.

– Мы провели уже третий марафон на территории региона. На стадионе в селе Некрасовка Хабаровского района объединились спортсмены, болельщики, взрослые и дети. Они соревновались, играли и просто проводили время с пользой на свежем воздухе. Таким образом, мы хотим показать, что спорт на селе популярен и важен. Главная особенность мероприятия – участвовать могут только жители сельской местности или те, кто связан с сельским хозяйством, – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

Первые места в силовом экстриме заняли Кружаев Александр из района имени Лазо и Бахромеева Виктория из Солнечного района. В семейных стартах победила семья Трушниковых из Хабаровского района. В нормативах ГТО вперед вышли Онорин Андрей из Комсомольского района и Басова Татьяна из Хабаровского района. Победители регионального этапа представят Хабаровский край на всероссийском финале, который состоится в конце августа этого года.

Напомним, что в 2024 году финальный этап прошел 25 августа в г. Светлогорске Калининградской области. От Хабаровского края приняли участие: в семейной эстафете – семья Лысановых из района имени Полины Осипенко, в дисциплине ГТО – Подоплелова Екатерина из Хабаровского района и в дисциплине «силовой экстрим» – Демченко Валерий из Амурского района.