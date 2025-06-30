Рабочая встреча губернатора Дмитрия Демешина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым прошла в Хабаровске. Стороны обсудили взаимодействие Хабаровского края и Республики Узбекистан.

Наш регион поставляет стране продукцию топливно-энергетического комплекса, древесину, рыбу и морепродукты. Импорт представлен овощами, фруктами, текстилем. По итогам первого квартала 2025 года экспорт из Хабаровского края в Узбекистан увеличился на 1,6 раза, а импорт вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

– Мы готовы наращивать объемы поставок. Для этого проработали с нашими предпринимателями интерес по поставкам рыбной продукции: икры, дикого лосося (горбуши) на ваш рынок. Такой интерес у нашего бизнеса есть, – поделился губернатор региона Дмитрий Демешин.

Рыбодобывающие предприятия Хабаровского края уже работают на рынках Казахстана, Киргизии. Продукция пользуется спросом. Задача среднесрочного периода: сформировать единую сеть в странах Центральной Азии, где будет представлена качественная рыбная продукция под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Поэтому на встрече с Послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым обсуждался вопрос подбора площадки для размещения специального мультитемпературного склада в Узбекистане на льготных условиях.

– В свою очередь Хабаровскому краю интересны ваши фрукты и овощи. У нас не хватает ароматных, вкусных и настоящих продуктов. Готовы рассматривать партнерские предложения, – подчеркнул руководитель региона.

В гуманитарной сфере партнерство между регионами также активно развивается. Хабаровский край взаимодействует с Межрегиональной общественной организацией Координационный Совет «Всемирный Конгресс Узбекских Объединений», который уже более 10 лет организует мероприятия с участием выходцев из Узбекистана: презентации, конференции, симпозиумы и спортивные мероприятия.

Посол Узбекистана Ботиржон Асадов поблагодарил губернатора Хабаровского края за гостеприимство и отметил заметные изменения в Хабаровске с момента своего первого визита в 2021 году.

– Каждый раз, посещая Хабаровский край, я вижу значительные изменения: город строится, живет и развивается. Высоко оцениваю роль руководства края и всей команды, реализующей эти проекты. Узбекистан и Россия – стратегические партнеры с союзническими отношениями. За последние семь лет наше взаимодействие вышло на беспрецедентный уровень по динамике, охвату и скорости развития. За это время товарооборот вырос втрое. Ключевой момент – взаимный рост и экспорта, и импорта, – подчеркнул Ботиржон Асадов.

Сегодня в Узбекистане функционирует более 3000 предприятий в различных сферах с участием российского капитала. В свою очередь, в России зарегистрировано около 600 компаний с участием узбекистанского капитала. Российская Федерация остается крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана.

Господин Асадов также подчеркнул важность сотрудничества с дальневосточным регионом России в инвестиционной, гуманитарной, культурной и образовательной сферах. Он отметил большой туристический потенциал как Хабаровского края, так и Узбекистана:

– У нас есть много интересного для ваших туристов, и наши туристы смогут насладиться всем, что предлагает Хабаровский край.

В завершение встречи Дмитрий Демешин и Ботиржон Асадов обсудили перспективы увеличения частоты и географии авиарейсов между Хабаровским краем и Узбекистаном. Помимо Ташкента планируется открыть рейс в Самарканд.

– Уважаемый Ботиржон Закирович, надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям российско-узбекское сотрудничество будет развиваться и укрепляться, – резюмировал глава Хабаровского края.