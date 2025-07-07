По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июне 2025 года на рынках крупнейших городов страны цены на вторичную недвижимость стагнируют. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 142 000 рублей (+0,0% к маю). При этом объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц также увеличился незначительно — на 1%.

В июне 2025 года на вторичном рынке Хабаровска медианная стоимость квадратного метра составила 125 000 рублей, снизившись за месяц на 0,2%, что можно считать стагнацией. Количество доступных предложений в городе сократилось на 10,4% за месяц, что является одним из самых высоких показателей снижения среди крупных городов. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в июне составила 6 млн рублей, а медианная площадь лота в Хабаровске — 49,9 кв. м.

Единственными миллионниками, где цены на готовое жилье показали незначительный, но рост, стали Нижний Новгород (+1,2% до 140 000 рублей) и Пермь (+0,8% до 109 000 рублей).

Во всех остальных мегаполисах в июне была зафиксирована стагнация цен (изменение менее 0,4%), либо их незначительное снижение. Наиболее заметным оно было — в Краснодаре (-1,4% до 121 000 рублей), Воронеже (-0,7% до 106 000 рублей) и Челябинске (-0,7% до 99 000 рублей).

«Июнь традиционно характеризуется некоторым затишьем на рынке недвижимости, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Плюс в условиях высоких ипотечных ставок основную долю сделок составляют покупки за с малой долей заемных средств, что естественным образом не способствует быстрому вымыванию базы предложений. При этом и цены существенно не корректируются: продавцы пока не готовы к значительным уступкам, надеясь на улучшение ситуации к осени, когда начинается более активный сезон».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва ( 362 000 руб/кв. м), Санкт-Петербург (216 000 руб/кв. м), Казань (187 000 руб/кв. м), Нижний Новгород (140 000 руб/кв. м) и Екатеринбург (126 000 руб/кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Челябинске (99 000 руб/кв. м) и Волгограде (96 000 руб/кв. м).