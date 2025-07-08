Накануне и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Алексей Колеватых встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Ленинградский». Ключи от своих квартир с 2019 года в этом комплексе ждет 451 семья.

— Я понимаю, что все ждут свой дом, ждут свои квартиры. Сейчас выделяются деньги, и начинается процесс достройки. Мы планируем, что строительная компания, которая будет завершать строительство, выйдет на объект до 1 сентября. Это мое перед вами обязательство, – подчеркнул Алексей Колеватых.

В ходе достройки подрядчику предстоит демонтировать некоторые уже готовые конструкции дома. Например, ограждение, парковку, окна. Это вынужденная мера: объект долго находился без консервации, и теперь определенные его части подлежат замене.

— Предельный срок строительства с учетом всех этих замечаний – 26 месяцев. И отсчет этому сроку мы начнем, когда подрядчик выйдет на достройку объекта. Мы сделаем все для того, чтобы этот срок сократить. Что мы делаем для этого уже сейчас? Первое – активно оформляется выделение денежных средств, процесс запущен. Параллельно на конкурсной основе идет выбор подрядной организации. У нас нет плана «Б», у нас только один вариант – достроить дом в установленные сроки. Других вариантов просто нет, – рассказал Алексей Колеватых.

Стоимость достройки дома по разработанной проектной документации, которая получила положительное заключение экспертизы, составляет 2 млрд 295 млн рублей. Средства выделят из краевого бюджета по решению главы региона Дмитрия Демешина.

Для того, чтобы люди получили то жилье, которое они хотят, Алексей Колеватых предложил организовать народный контроль за ходом строительства. До ввода объекта в эксплуатацию предлагается с каждым жильцом провести обход квартир для выявления недочетов и их оперативного устранения.