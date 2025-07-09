Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства явились достаточными для признания судом мужчины 1973 г.р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2023 году полицейскими в ходе расследования уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотиков выявлена причастность жительницы Хабаровска к совершению преступления. Женщина заключила соглашение с адвокатом. Ее сожителю защитник сообщил ложные сведения, ссылаясь на обширные связи в правоохранительных органах, о возможности выступить посредником в даче им взятки. Под видом взятки адвокат обманом похитил у мужчины часть оговоренной суммы в размере 1 млн рублей. Потерпевший обратился в УФСБ России по Хабаровскому краю, дальнейшие действия по передаче оставшейся части взятки происходили под контролем оперативных сотрудников, которыми противоправные действия были пресечены.

По уголовному делу при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и передать уголовное дело в суд.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.