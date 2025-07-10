В городе Энгельс (Саратовской области) на озере Сазанка прошли Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Заслуженного тренера России В.К. Трунина. В турнире выступило около 550 спортсменов из 15 регионов страны. Хабаровский край представляли воспитанники спортивной школы «Дельфин» и Комсомольска-на-Амуре, которые на пятерых завоевали 10 медалей.

Так хабаровчане, спортсмены «Дельфина» Александр Алимбеков вместе со Станиславом Десятниковым стали обладателями трех золотых медалей в соревнованиях байдарочников в категории мужчины: в эстафете 4х200 метров, в байдарке-двойке на дистанции 500 метров, и в байдарке-четверке также на 500-метровом отрезке. Представители этой же хабаровской школы пополнили копилку сборной Хабаровского края серебряными наградами: Вячеслав Нахамяев отличился в каноэ в эстафете 4х200 метров и Станислав Десятников – на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке.

В категории до 17 лет комсомольчане Евгений Рыжов и Кирилл Длюгов в эстафете байдарочников 4х200 метров стали серебряными призерами.

– Результаты превзошли все ожидания. Ехали с одной целью – взять реванш за прошлые года, когда нам не хватало буквально секунды до первых мест. Рассчитывали на золото, а в итоге взяли 6 высших наград и 4 серебряных. Это личный рекорд Хабаровской гребли на Всероссийских соревнованиях как по золотым, так и в общем медальном зачете. Борьба была очень сложной, давила акклиматизация. В некоторых гонках удавалось выигрывать с отрывом меньше секунды. Но тем слаще была победа. Не все получилось, что задумали. В мужской эстафете каноэ я с командой уступил победителям меньше секунды. Столько же не хватило Станиславу Десятникову в спринте байдарке-одиночке до золотой медали. Будем работать дальше и повышать свои результаты, – рассказал президент региональной федерации по гребле на байдарках и каноэ Вячеслав Нахамяев.

Данный турнир был рейтинговый, по его результатам хабаровчане прошли отбор на соревнования еще более высокого уровня. Впереди у них чемпионаты России. Вячеслав Нахамяев выступит в Москве с 21 по 24 июля на лодке «Дракон», Александр Алимбеков и Станислав Десятников 11 сентября поедут в Краснодар на чемпионат страны в байдарке-двойке.