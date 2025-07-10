В медицинских учреждениях края совершенствуют проект социальных кураторов, которые помогают связаться с родственниками, восстановить документы, привезти их в больницу. Одним словом, такие специалисты сопровождают пациентов в социальных вопросах полностью – от госпитализации до выписки, что позволяет медперсоналу сосредоточиться непосредственно на лечении граждан. Данный проект реализуется в рамках Национальной социальной инициативы, запущенной по поручению Президента России Владимира Путина.

Как напомнили в минсоцзащиты края, проект социальных кураторов начал развиваться в июле 2023 года с Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева. Социальные работники решают задачи системного сопровождения пациента, нуждающегося в помощи. До этого формат совместной работы социальных кураторов и врачей опробовали в Москве. Направление деятельности открыло большие перспективы – позволило медицинским и социальным работникам успешно коммуницировать, помогать друг другу в работе, тем самым повышать качество оказываемых услуг. В данный момент социальные кураторы работают в 28 медицинских учреждениях, осуществляют профессиональную деятельность более 700 соцработников и специалистов.

— Социальный куратор – это специалист, который видит конкретную ситуацию человека и выстраивает для него маршрут помощи и привлекает разного рода специалистов: юристов, психологов, медиков, социальных работников, волонтеров и так далее. А также приходит на помощь медицинским работникам, и берет работу по социальному направлению на себя. Наша задача – не оставлять человека без внимания, чтобы он знал куда обратиться, чем ему смогут помочь, а также важно, что удается сократить сроки получения помощи, – сообщила заместитель министра социальной защиты Хабаровского края — начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания Елена Приходько.

Социальные кураторы помогают одиноким, тяжелобольным людям, семьям с детьми, лицам без определенного места жительства. В случае необходимости пациент сопровождается с момента госпитализации и до самой выписки, а после – сотрудники предложат услуги учреждений социального обслуживания тем, кто в них будет нуждаться. Данное направление снимает с врачей вопросы, не связанные с медициной, и позволяет медперсоналу сосредоточиться непосредственно на лечении граждан. На сегодняшний день услугами социального куратора воспользовались более 4000 человек. Наиболее популярные запросы – помощь по вопросам жизнеустройства, социальных выплат, транспортировки больных, получение услуг социальных работников, сиделок, реабилитации на дому.

— Наша работа направлена на всестороннюю помощь. Именно здесь, в онкологическом центре, мы готовы помочь пациентам решить вопросы, связанные с оформлением инвалидности, получением технических средств реабилитации, с организацией оказания реабилитационных услуг, патронажным уходом, оформлением заявки на получение социальных выплат. Мы узнаем о том, в какой помощи нуждается пациент от врачей и выстраиваем для человека индивидуальный «маршрут» помощи, привлекая разного рода специалистов: юристов, психологов, медиков, социальных работников и волонтеров, – поделилась социальный куратор краевого клинического центра онкологии Анна Никитина.

Напомним, что Хабаровский край вошел в число пилотных регионов по внедрению Регионального социального стандарта. Был создан Совет по качеству жизни и сформирован институт региональных сервисных уполномоченных и сервис-дизайна. Благодаря проведенной работе уходит бюрократия и развивается механизм, когда человек получает всю необходимую помощь сразу же.