На средства единой президентской субсидии в этом году в техникумах и колледжах Хабаровского края оснастят 52 мастерские. Из федерального бюджета выделено 256 млн рублей, на эти средства будет закуплено современное специализированное оборудование.

– В этом году обновим рекордное количество мастерских – 52. Работа будет проведена в 12 учреждениях. Это Амурский политехнический техникум, Солнечный промышленный техникум, Комсомольский-на-Амуре строительный колледж, Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум и другие. Образовательные пространства создаются в соответствии с самыми передовыми требованиями, здесь будут проходить практическую подготовку будущие высококвалифицированные кадры для крупных предприятий края, – рассказали в министерстве образования и науки региона.

Так, в Хабаровском техникуме транспортных технологий будут открыты четыре мастерские – «Сервис на воздушном транспорте», «Охрана труда», «Конструкция, техническое обслуживание и ремонта железнодорожного пути», «Устройство, техническое обслуживание и ремонт грузовых вагонов». Мастерские оборудуют электрифицированными стендами и макетами узлов и деталей подвижного состава, а также специальными тренажерами.

– В новых мастерских мы сможем проводить практические и теоретические занятия на оборудовании, приближенном к реалиям предприятий. Это поможет сформировать компетенции, которые нужны потенциальным работодателям, – отметила директор Хабаровского техникума транспортных технологий Оксана Ярица.

В Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса с сентября начнут работу три обновленные мастерские – «Малярные и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Столярное дело». В них будут обучаться не только студенты, осваивающие профессии среднего профессионального образования, но и слушатели программ профессионального обучения – лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

– Сейчас в техникумах и колледжах края идет ремонт помещений под мастерские, в новом учебном году в них будет установлено закупленное оборудование и начнется обучение, – уточнили в минобрнауки края.

Добавим, что в прошлом году по линии президентской единой субсидии в техникумах и колледжах Хабаровского края открыты 29 новых мастерских.