С начала 2025 года с жителями Хабаровского края заключено 1064 социальных контракта, из них 233 – с многодетными семьями. Так как соцконтракт заключается на семью, общее количество получивших поддержку составило 2994 человека. Государственная социальная помощь выплачивается по региональному проекту «Многодетная семья» нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России. В текущем году на это предусмотрено 414,8 млн рублей.

Как уточнили в министерстве социальной защиты края, с начала года выплату на открытие своего дела получили 423 гражданина, на поиск работы – 319, на преодоление трудной жизненной ситуации – 149, личное подсобное хозяйство завели 173 человека.

– Перед заключением социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства граждане проходят тестирование для определения уровня предпринимательской компетенции. При неудовлетворительном результате заявитель может пройти обучение в центре оказания услуг «Мой бизнес». Также с февраля 2025 года при расчете среднедушевого дохода семьи не учитывается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Теперь еще больше людей смогут оформить контракт и улучшить свое финансовое положение. Вместе с этим, он заключается в приоритетном порядке с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей, – отметил министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

Отметим, что на открытие личного подсобного хозяйства граждане могут получить до 200 тысяч рублей, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – до 350 тысяч рублей, на поиск работы и иные мероприятия – 23 581 рубль в месяц.

Одним из получателей соцконтракта стала жительница с. Богородское Ульчского района Ирина Сергеева, которая в июле 2025 года открыла цех по производству блюд японской кухни.

– В 2025 году я обратилась в отдел социальной поддержки по Ульчскому району за государственной помощью на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, предоставила бизнес-план и получила выплату в размере 350 тысяч рублей. На эти средства я арендовала помещение и закупила оборудование: электрическую рисоварку, аэрогриль, микроволновую печь, гриль электрический, столы разделочные, набор сковородок для приготовления роллов и других блюд. И все это благодаря национальному проекту «Семья» и Президенту Владимиру Путину. Благодаря ему я смогла преодолеть финансовые трудности и осуществить свою мечту, – рассказала Ирина Сергеева.

В минсоцзащиты края добавили, что сейчас на федеральном уровне прорабатывается новое направление для участников СВО на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности без учета доходов. Его планируют запустить в сентябре этого года.

Напомним, право на социальный контракт имеют семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в крае на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи. В 2025 году он составляет 21 634 рубля. Срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет до 12 месяцев, на поиск работы – до 9 месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации – максимум 6 месяцев.

Заключать соцконтракт можно не чаще одного раза в два года. Документы подаются через портал «Госуслуги», через многофункциональный центр либо лично в центре социальной поддержки.