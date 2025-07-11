Собранные Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства явились достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины 1980 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 5 апреля 2025 года на территории приюта для животных в рабочем поселке Ванино у его директора возник конфликт с бывшим работником. Последний нанес женщине множественные удары руками, ногами, а также металлическим гвоздодером в область головы и по телу. Благодаря вмешательству свидетеля его действия были пресечены, женщине своевременно оказана медицинская помощь, и она осталась жива.

По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, получены результаты судебных экспертиз, что позволило предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, по ходатайству следствия судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 4 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.