Система здравоохранения – это широкий выбор вариантов. При наличии диплома о среднем образовании соискателям доступны вакансии фельдшера. Это уважаемая и престижная профессия с большими перспективами. Главное – найти хорошее рабочее место и совершенствовать свои навыки. О том, в каких организациях доступна работа фельдшером в Хабаровске и как повысить шансы на карьерный рост, – в материале ниже.

Медицинские учреждения

В первую очередь диплом фельдшера открывает доступ к медицинским учреждениям. Грамотный специалист сможет легко найти работу в:

Поликлиниках;

Бригадах скорой помощи;

Фельдшерско-акушерских пунктах;

Медпунктах в образовательных учреждениях;

Санаториях;

Домах престарелых.

Работать можно в государственных и частных учреждениях. Востребованы специалисты также в медпунктах на речных судах и кораблях. Можно найти работу на предприятии. Специалисты нужны для осмотра водителей перед рейсами или для оказания помощи в случае производственной травмы. При выборе учреждения ключевыми остаются вопросы «Сколько зарабатывает фельдшер в Хабаровске?» и «Какие требования предъявляются к соискателю?» Вакансий обычно много, поэтому большинство работников смогут найти место.

Где еще можно найти работу?

Востребованы фельдшеры и в учреждениях, не связанных с медициной напрямую. Во многих заведениях открыты свои медпункты, где клиенты могут получить нужную медицинскую помощь. Фельдшер может найти работу в:

Фитнес-центре;

Салоне красоты;

SPA-салоне;

Массажном салоне и т. д.

Основной задачей фельдшера в подобных учреждениях является оказание первой помощи. Например, помочь человеку, получившему травму в спортзале или какой-то ущерб в ходе косметологической процедуры.

Перспективы профессии

Основной карьерный путь фельдшера связан с ростом до заведующего медпунктом. От стажа, опыта и квалификации зависит и заработная плата работника.

Для того чтобы найти более оплачиваемое место, могут понадобиться курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Для работы в большинстве учреждений требуется пройти дополнительное обучение. Это актуально для салонов красоты и фитнес-центров. Но в некоторых заведениях достаточно диплома фельдшера. Увеличение количества учреждений доказывает, что необходимость в дипломированных специалистах, умеющих оказывать первую помощь, только возрастает.

Также фельдшер может стать врачом. Но для этого необходимо поступить в вуз. Это также не является конечной ступенью. Можно пойти в ординатуру и освоить более узкую специальность.