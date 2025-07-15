В Хабаровском крае возможны ограничения в работе мобильного интернета: временные перебои не связаны с телекоммуникационной инфраструктурой, они могут возникать в связи с реализацией мероприятий по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры, сообщают в министерстве цифрового развития и связи края.

Перебои могут затронуть абонентов всех мобильных операторов связи, действующих в регионе. Однако ограничения не касаются проводного интернета и Wi-Fi – они могут использоваться как альтернатива для выхода в интернет. Кроме того, остается доступной голосовая связь: можно совершать звонки другим абонентам, в случае необходимости вызывать экстренные службы по номеру 112.

– Отключение мобильной сети вызывает дискомфорт – в бытовой жизни все мы ежедневно пользуемся цифровыми сервисами: расплачиваемся в магазине бесконтактным способом, заказываем товары или такси с помощью приложения. Однако просим с пониманием отнестись к возможным неудобствам – это временная, но необходимая мера. По возможности заранее скачайте файлы или необходимую информацию на мобильные устройства, чтобы они были доступны в режиме офлайн, если нет такой возможности, то воспользуйтесь Wi-Fi сетями или проводным интернетом дома или на работе, – уточнили в минцифры края.

О сроках восстановления работы мобильного интернета будет сообщено дополнительно. Ситуация находится на контроле регионального правительства.