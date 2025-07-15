Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом РФ, первичную медицинскую помощь и профилактическое наблюдение вскоре смогут получать жители сел Лидога, Найхин и Уська-Орочская в Нанайском районе. Новые ФАПы построят там уже в августе.

Как рассказали в Фонде жилищного строительства, каждая амбулатория или ФАП проектируются по медико-техническому заданию министерства здравоохранения с соблюдением всех санитарных норм. Полный цикл работы занимает три месяца: от закупки материалов, до сборки модульной конструкции на месте возведения. Несмотря на скорость работ, строения получаются прочными и долговечными.

– Данные конструкции возводятся на долгое время, их срок эксплуатации более пятидесяти лет. Все зависит от качества сборки, в данном случае подрядная организация отвечает за качество и гарантирует, что данные конструкции простоят много лет. А мы, в свою очередь, обеспечиваем контроль по их возведению, – рассказал Михаил Терещенко, руководитель проектов краевой «Службы заказчика».

В модульных зданиях предусмотрены процедурные кабинеты, кабинеты для приемов, зона ожидания для посетителей и пандусы для маломобильных граждан.

– Эти объекты очень ждут жители отдаленных населенных пунктов. Для обеспечения их скорейшего ввода мы сформировали детальные графики и ежесуточно контролируем подрядную организацию и ход выполнения работ, — отметил и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых.

Напомним, с начала года в Хабаровском крае возвели уже двенадцать ФАПов в отдаленных поселениях: Лесной, Сидима, Среднехорский, Сукпай, Могилёвка, Тулучи, Датта, Аланап, Синда, Гатка, Пуир и Эльга.