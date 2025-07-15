С 7 по 13 июля в Хабаровске прошла третья неделя инклюзивного туризма, организованная министерством туризма края совместно с Туристским информационным центром. В этом году экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и инклюзивные спектакли посетили 172 человека.

– Цель проекта – популяризация доступного туризма и создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Партнерами выступили ведущие культурные учреждения и туристические организации Хабаровска, включая краевую специализированную библиотеку для слепых, краевую детскую библиотеку им. Н.Д. Наволочкина, Военно-исторический музей Дальневосточного военного округа, музей «Мир говорящих машин», общество «Знание», международный фестиваль цифрового театра «Onlife iDEA Fest» и другие, – рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Программу недели составили инклюзивные видеоспектакли «Сказка о попе и работнике его Балде», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и «Пугачёв», а также показ фильма «Человек в красном». Также ее дополнили театрализованные мероприятия, лекции о кино, музыке и искусстве, мастер-класс по рисованию в технике «Сухой пастели».

Экскурсионная часть включала прогулку по Хабаровскому краевому парку им. Н.Н. Муравьева-Амурского, посещение водно-оздоровительного комплекса «Volna», мастер-класс по деревообработке. Специальным мероприятием ко Дню семьи, любви и верности стала лекция «Семья – ключ к успешной интеграции детей с особыми потребностями».

Напомним, в прошлом году неделя инклюзивного туризма собрала более 150 участников.