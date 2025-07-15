Стали известны результаты пересдачи единого государственного экзамена, которая состоялась 3 и 4 июля. Дополнительные дни для сдачи ЕГЭ введены в 2024 году по инициативе Президента России Владимира Путина. В этом году в Хабаровском крае этой возможностью воспользовались более тысячи выпускников.

– В целом больше половины из 1039 ребят улучшили свои результаты (683 человека). 46 выпускников достигли высокобалльных результатов (80 и более баллов). Выпускники гимназии № 5, школ № 10 и 29 г. Хабаровска улучшили свои результаты до 100 баллов по литературе. В итоге в этом году в Хабаровском крае 35 стобалльных результатов. Из них 11 – по химии, восемь – по литературе, шесть – по русскому языку, четыре – по обществознанию, три – по математике, два – по информатике, один – по истории. Выпускница школы № 16 г. Комсомольска-на-Амуре получила максимальные баллы сразу по двум предметам – химии и русскому языку, – рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Предыдущий результат участника пересдачи по выбранному предмету будет аннулирован. 15 и 16 июля школьники могут подать апелляцию по всем предметам.

– Также по итогам пересдачи 373 выпускника, которые ранее показали низкие результаты по одному из предметов, успешно преодолели минимальный порог баллов. Теперь ребята смогут поступить в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, – добавили в профильном ведомстве.

Напомним, что в Хабаровском крае в учреждениях высшего профессионального образования продолжается приемная кампания. Абитуриентов готовы принять 15 вузов и филиалов. За счет средств федерального и краевого бюджетов на программы высшего профессионального образования планируется принять более 5,5 тысячи человек.