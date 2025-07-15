В Хабаровском крае продолжается газификация населенных пунктов. Специалисты внимательно следят за тем, как идет подключение жителей к газу, выясняют есть ли проблемы, чтобы можно было оперативно принять необходимы меры. Недавно комиссия правительства края побывала в селах Ильинка и Сосновка Хабаровского района. Там сейчас идет прокладка газопровода, что расширит возможности перехода на «голубое топливо». Со строителями, а затем и с жителями пообщалась заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.

— Вместе с министром энергетики и коллегами из Газпром газораспределение Дальний Восток посетили села Ильинку и Сосновку – контролируем ход строительства, оцениваем готовность объектов и темпы подключения жителей к газу. В Ильинке за несколько лет уже построено более 23 километров сетей. Техническая возможность подключения есть у 490 домовладений. 131 из них уже используют природный газ. Работы продолжаются на улице Зелёной, завершены на переулке Солнечном и улице 1-я Таёжная. На этом этапе ещё 1.9 км сетей, а значит есть возможность для подключения 54 домов, – рассказала Ирина Горбачева.

В Сосновке, как удостоверилась комиссия, завершается строительство сетей на улицах Заречная, Нагорная, 1-я Заречная и в переулке Нагорный. До конца года будет построено 7,7 км сетей, что позволит подключить 169 домов. Уже 163 семьи заключили договоры.

На месте специалисты также разъяснили жителям порядок газификации – необходимо заключать комплексные договоры с Газпромом или подключаться поэтапно. Лучше это делать уже сейчас, чтобы успеть до начала нового отопительного сезона, ведь необходимо произвести монтаж внутридомового оборудования. Переход на газ даст огромную экономию в платежах за отопление.

— Мы также обсудили вопросы благоустройства, пересечение с недавно отремонтированными дорогами, необходимость технических условий, логистику поставки оборудования. Наша задача – чтобы газ пришёл в дома людей вовремя. Мы обещали и обещания выполним, – подчеркнула Ирина Горбачева.

Проект догазификации реализуется по поручению Президента РФ. В 2025 году в Хабаровском районе также будут построены дополнительные газораспределительные сети в населенных пунктах Осиновая Речка, Краснореченское, Корсаково-2 и Матвеевка.

Следующий свой выезд комиссия совершит в район имени Лазо.