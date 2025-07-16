В Хабаровском крае в честь профессионального праздника – Дня российской почты состоялось торжественное собрание, на котором чествовали работников отрасли. За высокие заслуги более 60 сотрудников получили почетные правительственные и корпоративные награды – среди них представители трудовых династий, опытные специалисты и молодые работники.

– Сегодня почта остается одним из самых важных и доступных средств связи. Это привычная и надежная точка опоры для жителей – от городов до самых отдаленных сел и поселков нашего края. Вы доставляете не просто письма и посылки, а важные новости, поддержку и связь с близкими. Именно благодаря вам люди чувствуют, что на расстоянии не теряется человеческое участие и внимание, – поздравил присутствующих министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

Он также отметил, что в регионе ведется программа модернизации инфраструктуры – за последние три года по поручению Президента России обновлено 10 офисов, установлено 6 модульных почтовых отделений. Это помогает обеспечить качество услуг и комфортные условия труда вне зависимости от географии.

– Мы чествуем работников почтовых отделений, почтальонов, сотрудников сортировочных центров и логистических подразделений. Благодаря вашему ответственному труду люди своевременно получают ценные посылки, выплаты. Сейчас отрасль активно трансформируется: внедряются новые технологии, расширяется сотрудничество с маркетплейсами. Перед нами стоят новые задачи, требующие гибкости и профессионального подхода. Благодарю всех за работу и поздравляю с профессиональным праздником, – отметил директор управления федеральной почтовой связи Хабаровского края АО «Почта России» Евгений Луконькин.

Кроме этого, на торжественном приеме объявили результаты первого всероссийского конкурса «Земский почтальон». Его финалистом стала почтальон первого класса отделения почтовой связи села Черная Речка Ольга Вовченко.

Отметим, что сегодня в Хабаровском крае действует порядка 280 отделений Почты России, в которых трудятся свыше 1 500 специалистов.