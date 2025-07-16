В конце июля в Хабаровском крае зацветут лотосы. Полюбоваться этими прекрасными цветами жителей и гостей региона приглашают партнеры проекта «Отдыхаем в крае». 20 июля состоится фототур (0+) на озеро лотосов, которое находится неподалеку от села Галкино Хабаровского района. Сопровождать группу будет экскурсовод. При покупке билетов предоставляется скидка по промослову «Минтур».

– Прогулявшись у озера лотосов, можно снять отличный видеоролик для Всероссийского конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». В этом сезоне можно поучаствовать в четырех номинациях: пешее, водное, зимнее и арктическое путешествие. Главный приз – 3 млн рублей. Подать заявку на участие можно на сайте путешественникдв.рф, – рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

19 июля состоится экскурсия «Жизнь на Амуре» в село Сикачи-Алян (0+). Гостей познакомят с национальным семейным подворьем «Стойбище Сородичей», проведут для них мастер-класс по разделке рыбы и приготовлению талы, экскурсию к Петроглифам, а также традиционные нанайские игры: прыжки через канат, игра «чакпан», стрельба из лука, метание ядра. Действует скидка по промослову «Минтур».

– Также в субботу будет организована однодневная экскурсия для детей (0+). Во время поездки ребята посетят фабрику мороженого, где смогут сами испечь вафельный рожок и продегустировать десерт. Помимо того, они побывают в планетарии и зоосаде. Здесь тоже предоставляется скидка по промослову, – отметили в профильном министерстве.

Любители старины 19 июля во время экскурсии по галерее-салону «КабинетЪ» (16+) услышат увлекательные истории о старинных монетах, иконах, скульптурах и сувенирах и смогут купить понравившиеся предметы. На предложение действует скидка.

Также 19 июля жителей и гостей краевой столицы приглашают на иммерсивную прогулку «Танцуй, Хабаровск» (6+). Участники этого музыкального спектакля, двигаясь по маршруту в сопровождении профессионального танцора, изучат разные стили танца.