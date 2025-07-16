В Хабаровском крае, в рамках реализации задач национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, стартовал второй в этом году конкурс на предоставление грантов для оснащения рабочих мест для граждан с инвалидностью. Он проводится на портале «Электронный бюджет» и направлен на создание условий для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявки принимаются до 14 августа 2025 года.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, цель конкурса – предоставление финансовой поддержки юридическим лицам (в том числе некоммерческим организациям) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Хабаровского края, для создания и оборудования рабочих мест, адаптированных для инвалидов. В первом таком конкурсе в этом году победителями стали 4 организации, которые оборудуют 7 рабочих мест для инвалидов: Всероссийское общество инвалидов (4 места), Березовский дом социального обслуживания (1 место), Ассоциация инвалидов-опорников «Опора жизни» (1 место), Центр содействия инвалидам «Жизнь без барьеров» (1 место). Со всеми победителями конкурса заключены соглашения о предоставлении гранта. На новых рабочих местах планируют трудиться швея, системный администратор, водитель и помощники председателя.

— Средства гранта могут быть использованы для приобретения основного и вспомогательного оборудования, технологической и организационной оснастки рабочего места, изменения отдельных элементов интерьера и т.д. Максимальный размер гранта на оборудование одного рабочего места составляет 200 тысяч рублей, — сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Трудоустройство людей с инвалидностью – это не только социально ответственный шаг, но и возможность создать кадровый резерв. Подробную информацию об условиях участия в конкурсе и порядке подачи заявок можно получить по телефонам: 8(4212) 73-87-51, 8(4212) 73-88-03.