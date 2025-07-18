Восстановить зрение дальневосточникам помогают в хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». Современные высокоточные технологии позволяют исправить близорукость, дальнозоркость и астигматизм. За 25 лет работы отделения рефракционной лазерной хирургии врачи не только усовершенствовали оборудование и техники коррекции, но и провели более 52 тысяч операций.

За восстановлением зрения в отделение обращаются люди разного возраста. Спектр имеющихся в учреждении передовых сложных технологий позволяет проводить операции всего за несколько минут, после которых пациенты видят гораздо лучше окружающий мир. За 6 месяцев 2025 года проведено более 1500 операций лазерной коррекции зрения.

— С начала этого года мы возобновили лазерную коррекцию зрения по технологии SMILE. Она уникальна тем, что подходит людям, у которых по каким-либо причинам нет возможности пользоваться очками или линзами. После ее проведения пациенты могут вернуться к привычному образу жизни практически сразу. Метод SMILE является востребованным среди пациентов – за шесть месяцев 2025 года уже проведено порядка 200 таких операций, — рассказала заведующий отделением рефракционной лазерной хирургии Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургии глаза», к.м.н. Ирина Васильева.

Помимо лазерной коррекции зрения, отделение занимается лечением кератоконуса – сложного хронического заболевания роговицы, в результате которого она принимает коническую форму. Скорректировать деформации и нарушения формы роговицы пациенты могут по полису ОМС в рамках программы государственных гарантий. Также, по программе бесплатно доступны и другие хирургические процедуры, которые направлены на лечение сложных патологий, улучшение зрения и сохранения здоровья глаз.