Весной прошлого года сотрудниками Следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшейся предоставлением информационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
Установлено, что лидером группы был 33-летний хабаровчанин. Обвиняемый с целью хищения денежных средств у граждан под видом оказания риэлторских услуг вовлек в свою незаконную деятельность четырех знакомых в возрасте от 24 до 37 лет.
Злоумышленники выставляли в сети «Интернет» на различных сайтах заведомо недостоверные объявления о сдаче в аренду квартир на территории г. Хабаровска. При обращении граждан по телефону их приглашали подъехать в офис компании для заключения договора.
Офис лжериэлторов находился в краевом центре, поэтому не вызывал подозрение у граждан.
При получении от арендаторов денежных средств составлялся договор оказания информационных услуг плюс договор найма собственником квартиры. Потерпевшие оплачивали на месте от 8 до 22 тысяч рублей.
После гражданам предоставлялись якобы номера собственников жилья. Однако, на звонки квартиросъемщиков обвиняемые отвечали самостоятельно и только один раз. В ходе разговора переносили время осмотра квартир, а после прекращали общение с арендаторами.
За время незаконной деятельности организованной группы с сентября 2023 по апрель 2024 было совершено 36 эпизодов мошеннических действий. Среди потерпевших жители Хабаровска, Самары, Комсомольска-на-Амуре и Сахалинской области. Общая сумма причиненного ущерба составила более 430 тысяч рублей.
Обвиняемыми частично возмещен причиненный ущерб, сотрудниками полиции наложен арест на их имущество: телефоны, ноутбуки, банковские счета.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», окончено.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Эта запись была опубликована 23.07.2025в 11:04. В рубриках: Общество.
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