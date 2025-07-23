Весной прошлого года сотрудниками Следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшейся предоставлением информационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Установлено, что лидером группы был 33-летний хабаровчанин. Обвиняемый с целью хищения денежных средств у граждан под видом оказания риэлторских услуг вовлек в свою незаконную деятельность четырех знакомых в возрасте от 24 до 37 лет.

Злоумышленники выставляли в сети «Интернет» на различных сайтах заведомо недостоверные объявления о сдаче в аренду квартир на территории г. Хабаровска. При обращении граждан по телефону их приглашали подъехать в офис компании для заключения договора.

Офис лжериэлторов находился в краевом центре, поэтому не вызывал подозрение у граждан.

При получении от арендаторов денежных средств составлялся договор оказания информационных услуг плюс договор найма собственником квартиры. Потерпевшие оплачивали на месте от 8 до 22 тысяч рублей.

После гражданам предоставлялись якобы номера собственников жилья. Однако, на звонки квартиросъемщиков обвиняемые отвечали самостоятельно и только один раз. В ходе разговора переносили время осмотра квартир, а после прекращали общение с арендаторами.

За время незаконной деятельности организованной группы с сентября 2023 по апрель 2024 было совершено 36 эпизодов мошеннических действий. Среди потерпевших жители Хабаровска, Самары, Комсомольска-на-Амуре и Сахалинской области. Общая сумма причиненного ущерба составила более 430 тысяч рублей.

Обвиняемыми частично возмещен причиненный ущерб, сотрудниками полиции наложен арест на их имущество: телефоны, ноутбуки, банковские счета.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», окончено.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.