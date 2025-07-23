В Хабаровске продолжается капитальный ремонт общежития для детей, обучающихся в образовательном центре «Сириус 27», расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 113. Средства выделены по линии Единой президентской субсидии по решению премьер-министра страны Михаила Мишустина, поддержкой которого глава региона Дмитрий Демешин заручился во время его визита в Хабаровский край. На реконструкцию из федерального бюджета выделено свыше 103 млн рублей.

Как сообщили в министерстве образования и науки, обновленное общежитие уже этой осенью сможет принимать до 100 детей из районов Хабаровского края. Образовательная среда центра «Сириуса 27» ориентирована на развитие у учащихся способностей в области науки, искусства и спорта, здесь можно заниматься инженерным творчеством, вокалом и хореографией, играть в шахматы и в волейбол. С помощью современного оборудования школьники могут создавать трехмерные модели, проводить анализ ДНК, транслировать видеоролики с дополненной реальностью, заниматься техническим творчеством.

В центре «Сириус 27» ежегодно занимаются более 10 тысяч детей со всего Хабаровского края, свыше 300 преподавателей вузов и ведущих школ региона задействованы в образовательных программах. Обучение проходит в формате открытых онлайн-курсов, олимпиад, конкурсов и соревнований, тематических профильных смен. Программы реализуются как в очном, так и в дистанционном формате.

— На сегодняшний день выполнена значительная часть ремонтных работ в общежитии – усилены несущие конструкции, заменены полы, выполнен монтаж электросетей и водоотведения, утеплен фасад и подготовлено основание кровли. Ведутся отделочные работы, готовится площадка для благоустройства территории. Завершение работ запланировано к началу учебного года, – рассказал генеральный директор Краевого центра образования Петр Черемухин.

Отметим, что по Единой президентской субсидии в центре «Сириус 27» также установлена научная детская площадка. Будущие инженеры через игровые практики узнают о достижениях науки и работе ученых в разных областях: от физики и химии до экологии и астрономии.