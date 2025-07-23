На заседании президиума правительства края рассмотрели проект краевой комплексной программы, направленной на улучшение демографической ситуации в регионе. Ее разработка ведется по поручению губернатора Дмитрия Демешина.

Концепцию будущей программы на 2026-2030 годы представил вице-губернатор края Артем Мельников. Она включает три основных направления: повышение рождаемости, реализация семейной и демографической политики, а также увеличение ожидаемой продолжительности и качества жизни и снижение смертности. Программу предлагается реализовывать под слоганом «Хабаровский край: вместе растим будущее».

Артем Мельников рассказал о каждом направлении и предлагаемых мерах. В частности, это мероприятия по поддержке одиноких матерей, студенческих, многодетных семей, различные виды выплат, пособий, усиление работы по профилактике прерывания беременности, развитие корпоративной просемейной политики и другие.

В ходе обсуждения проекта программы губернатор Дмитрий Демешин акцентировал, что эффективная демографическая политика требует не только материальной поддержки семей, но и комплексных решений, создающих благоприятные условия для жизни.

– Наш Президент Владимир Владимирович Путин говорит, что меры поддержки в текущей демографической ситуации необходимо нацеливать именно на стимулирование многодетности, – подчеркнул глава региона.

В частности, на заседании обсудили предложения по дополнению программы мероприятиями по развитию института нянь, сопровождению беременных женщин, созданию комфортной городской среды, ориентированной на семьи с детьми, и другие меры. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил вице-губернатору Артему Мельникову доработать концепцию с учетом поступивших инициатив.

Формирование краевой комплексной программы, направленной на улучшение демографической ситуации в крае, планируется завершить до конца 2025 года.