Вчера вечером специалистами филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» зафиксировано ограничение энергоснабжения части потребителей в Хабаровском районе, а также Южного округа города Хабаровска. Причиной стало падение деревьев и срыв кровли с домов из-за сильного порывистого ветра, что привело к обрывам проводов на воздушных линиях.

Аварийные бригады филиала незамедлительно выехали на место происшествия. Благодаря их оперативным действиям, электроснабжение основных потребителей было восстановлено в течение одного часа после проведения необходимых переключений.

Дополнительно перебои с энергоснабжением были зафиксированы у части потребителей в посёлке Березовка, где ветки и деревья упали на линии электропередач. Ремонтные бригады «ДРСК» сразу приступили к восстановительным работам, продолжая их всю ночь. К утру электроснабжение было полностью восстановлено.

На данный момент ограничения в энергоснабжении на территории Хабаровского края отсутствуют. Филиал организовал прибытие дополнительных бригад из Комсомольска на Амуре и района им. Лазо для работ на поврежденных участках линий.