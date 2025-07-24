В Хабаровске в парковой зоне стадиона имени Ленина продолжается строительство нового теннисного комплекса. Возведение современного спортивного объекта осуществляется по поручению главы региона Дмитрия Демешина за счет привлеченных средств. Строительством занимается инвестор – компания «Теннис Тайм» в рамках концессионного соглашения с правительством Хабаровского края.

Напомним, что во время очередной Прямой линии к Дмитрию Демешину обратился руководитель региональной федерации тенниса и обозначил проблему нехватки теннисных кортов в Хабаровске. В ответ на обращение губернатор дал поручение профильному ведомству начать строительство теннисного комплекса уже этим летом.

На первом этапе уже завершены подготовительные работы: полностью демонтировано старое освещение, выполнена установка нового светодиодного для использования в вечернее время, ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.

— Создавать современные условия для активного досуга жителей в шаговой доступности – одна из главных задач, которую нам поставил губернатор края Дмитрий Викторович Демешин. Эти корты будут соответствовать международным стандартам и предназначены как для проведения тренировок, так и для соревнований самого высокого уровня, – отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Также в планах развитие падел-тенниса, который стремительно набирает популярность в нашей стране. Падел-теннис проводится на меньших по размеру кортах, и более доступен для начинающих спортсменов. Уже получены два комплекта оборудования для строительства падел-кортов и активно ведутся работы по подготовке площадок. По словам, инвестора приступить к тренировкам на падел-кортах можно будет уже через месяц.

Строительство второй очереди комплекса начнется в следующем году. На этом этапе будет установлено новое модульное административное здание и построены три современных грунтовых теннисных корта.

Добавим, что показатель обеспеченности спортивными сооружениями в регионе один из самых высоких в стране и превышает 80,2 %. Благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт» открываются «умные» спортплощадки в шаговой доступности.