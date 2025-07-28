Глава двадцать седьмая «Призраки». Болеховская черешня имеет свои отличия, с кислинкой, такую ни с какой другой не спутаешь, скорее, сразу найдёшь отличия, пробуя привозную, да, хотя бы ту, самую сладкую, мелитопольскую. Как и в Мелитополе, здесь, в Болехове, черешня валяется повсюду, на дорогах, тротуарах, газонах, подобно киевским каштанам.

Войсковая стажировка курсанта Клёнова близилась к своей финишной черте. По всем офицерским должностям практического боевого применения зенитного ракетного комплекса средней дальности С-75 модификации «Волхов» получил отличные зачёты.

Болеховский зенитный ракетный дивизион, как и весь полк на этих землях, ещё витали в окружении страха местной национальной паутины непонятной хрущёвской оттепели.

— Курсант Клёнов, через неделю твоя стажировка заканчивается, постарайся избежать конфликтных ситуаций с местным населением, — ближе к вечеру замполит дивизиона капитан Загоруйко решил, на всякий случай, провести профилактическую беседу со стажёром, — сам знаешь. Почти сорок лет прошло, как из Польши вывезли украинцев, и, обратно, с этих мест, поляков, убрали на историческую родину, ради усмирения. В сорок третьем году здесь нещадно резали жидов и поляков. Только вот почему такая ненависть к русским? Непонятно. На этих землях русские делают то, чего никогда не делали австро-венгры и поляки. Кто в Львове построил автобусный завод? А завод радиоэлектроники? Русские! Раньше такая была нищета! Все заводы, фабрики, предприятия построили при Советской власти. Не понимаю проявление ненависти к русским. Так что прояви смекалку и сообразительность. Понятно?

— Товарышу капитан! Я дужэ гарно розумию украйиньську мову. Вильно розмовляю з мисцевым насэлэнням. Балакаю. Люди мэнэ поважають, особлыво на мисцевому базари. Навчався в украйиньський школи номэр дэвьять миста Чэрнигова, разом з угорськымы жыдамы. Так що всэ знайомо. Дякую.

— Ну, ты, Клёнов, даёшь! Не знал, — замполит улыбнулся, открыл «Журнал инструктажа военнослужащих, убывающих в увольнение», как всегда, предложил свою знаменитую дорогую подарочную перьевую с фиолетовыми чернилами ручку, поставить роспись, — адрес родственников прежний? Улица Адама Мицкевича, дом 29?

— Так точно! Разрешите убыть по указанному адресу?

— Разрешаю.

«Интересно получилось с этими, якобы, родственниками. Когда три недели тому назад сказал, что у меня здесь нежданно обнаружились родственники, замполит промеж себя обрадовался, мол, есть куда курсанту ходить ночевать, меньше проблем. Командир согласился сразу, помня случай годичной давности, когда дембеля избили стажёра, курсанта Днепропетровского высшего командного зенитного ракетного военного училища противовоздушной обороны. Фамилия, кажется, Иванов, Валерий. А так, пришлось бы жить в санчасти».

— Ирка! Фарион! Ты надолго приехала? Мы здесь уже неделю кукуем, без тебя скучно, — две стройные девушки в летних ситцевых платьях и, собранными в одинаковые пучки, русыми волосами, радостно приветствовали подругу, — привет! Красавица!

— Привет, Светка! Привет, Машка! Даже не знаю. Бабушка Соня просила срочно приехать. Мама уже здесь.

— Мы на базар, вечером свидимся.

— Хорошо.

Междугородний автобус Львовского завода «Львов – Болехов» с места тронулся резко, чем добавил дорожной знойной пыли радиусом не менее пяти метров. Прикрывая ладонями свои лица от временной песочной завесы, девушки разошлись в разные стороны. Щебеча о своём, рядом прошли подружки, не обращая никакого внимания на курсанта в спортивном, синего цвета, костюме фирмы Ади Даслера. Попутно, впереди курсанта Клёнова, шла та, которую подруги звали Ира, фамилию запомнить не удалось, да это и не важно.

Сразу вспомнился Ленинград, Невский проспект, первый курс, увольнение в город. Выйдя из метро станции «Гостиный двор», начинаешь думать, в какую сторону двигаться, где Адмиралтейство, или, Лавра Александра Невского. Принцип всегда один и тот же, за красивыми девичьими ножками. Бывало, идёшь, впереди маячат ножки стройные, просто супер, обходишь и, тут же разворачиваешься, чтобы спросить, как пройти в Эрмитаж, для знакомства, но, глядя в лошадиное лицо девушки с торчащими ушами, всякая охота знакомиться, пропадает враз.

«Здесь нет Невского проспекта, глаза не разбегаются. Девушка стройная, платьице лёгкое, василькового цвета, до колен, — про себя размышлял Петя Клёнов, — ишь, ветерок поддувает, мелькнул кусочек розоватого цвета, трусиков. Так бы поправила задранную часть платья, сумка мешает, видимо, тяжёлая, нести неудобно, с пудовую гирю, не меньше. Может помочь? Ладно, буду наслаждаться её походной, а то, вдруг, её лицо обретёт лошадиную форму. Тогда вариант, как часто бывало на Невском проспекте. Да, памятую инструктаж о местном населении, с девушкой знакомиться не буду, мало ли что, всего третий день, как здесь, в Болехове. Девушка идёт, головой по сторонам не вертит, прохожим отвечает на приветствия, задумчиво идёт. Пусть идёт. А ноги, действительно, красивые, можно сказать, породистые, такие всегда возбуждают. Если так дело пойдёт, минут через пять будет видно выпирающий торчащий прибор сквозь мой спортивный костюм, там некстати появиться пятно слизи. Как то неудобно, не надо смотреть на её красивые ножки. Да, её походка имеет свой статус, спинку держит, носки не кособочат, одним словом, танцевальная. Босоножки в цвет платьицу, на тонких каблучках, под стать икрам. Красота! Любоваться можно до бесконечности. Да, чуть не забыл. Отвлёкся. И что хотел от меня тот дедушка на базаре, тыкая в меня своей забинтованной правой рукой. Какой призрак? О чём он говорил. Всё пытался узнать, откуда я здесь появился. Для него я на кого-то похож, один в один, особенно глаза, взгляд. Как я понял, фамилию называл, то ли Штайн, то ли Штейн. Не расслышал. Странный дедушка. Оказывается, для него я призрак».

— Ой! Больно! Надо же! Как я не заметила?

В трёх метрах от Петки, сверкая розовыми трусиками, с задранными вверх на раскоряку, ногами, лежала та самая, идущая впереди, девушка Ира, рядом сумка, чуть поодаль, левый босоножек с оторванным каблучком. Что случилось? Задумался о своём, не увидел. Понять было сложно, ясно одно, самостоятельно идти девушка не могла.

— Добрый дэнь, дивчына! Здравствуйте девушка, — Петка не мог врубиться, на каком языке вести разговор с девушкой, решил попробовать дуплетом.

— Спасибо! Разговаривайте на русском языке. Я терпеть не могу цю украйиньську мову.

— Хорошо. Куда идём?

— Тут недалеко. Улица Адама Мицкевича, дом 29. Если можно, помоги мне. Дурацкая случайность!

Направление движения от моста, как раз по пути расположения воинской части. Девушка, обхватив левой рукой шею своего спасителя, с трудом передвигалась, пудовая сумка находилась в левой руке Петки, правой рукой придерживал страдалицу за хрупкую талию. Внутри Петки всё кипело, дух перехватывало, в штанах заторчало, так заторчало. Дошли до скамейки, присели.

— Меня зовут Петя. Фамилия Клёнов. Курсант военного училища. Тут недалеко воинская часть, я там прохожу стажировку, три дня как.

— Ира. Будем знакомы, — немного корчась от боли, не стесняясь, задрав платьице до трусов, открылось ушибленное место, проглядывал небольшой синяк от растяжения, кровоподтёки отсутствовали, — да. Как так получилось, ума не приложу.

Петка не мог поверить своим глазам, точно какой-то призрак возник, передним сидела вылитая Наташа Василенко, партнёрша по бальным танцам далёкого деревенского детства, первая любовь, у Иры такая же небольшая кислинка во взгляде, как у внучки кузнеца деда Гаврилы.

«Похожи, надо будет присмотреться, точно похожи, — Петка смотрел на ушибленное место левой ноги своей новой спутницы, — теперь у меня призрак. Как у того деда. Такая травма лечится массажем, раз-два и, всё пройдёт. Надо будет ненавязчиво предложить. Когда? Не сейчас. Там видно будет. Посмотрим. Пора. А вот и указатель до улицы, сто метров. Помнится, дед Гаврила рассказывал бабе Уле про Болехов. Интересно, как я здесь оказался? Теперь, интересно вдвойне. Два года как Наташа Василенко вышла замуж, уехали по распределению в Молдавию, родила девочку, говорят, калеку. Наверное, мой троюродный брат Иван Коробко не кушал говядину с орехами, а безбожно пил молдавское вино. Последствия налицо, кажется, так говорили на кинолектории «Семья и дети». Хочешь иметь здоровых детей, кушай говядину и орехи. Все размышления потом. Подходим к дому».

— Ярослава, иди сюда, тут твоя дочурка с кавалером. Ба! Да она подранена. Доча, тащи йод, будем внучку лечить.

— Баба Соня, привет! Это мой попутчик, зовут Петя. Тут, недалеко, споткнулась, упала, так вот он помог мне дойти.

— Спасибо, Петя! Свят, свят, свят! Не может быть, призрак какой-то, — про себя шептала баба Соня, во все глаза, смотря в лицо Пети Клёнова, сработал народный принцип «если, кажется, надо креститься», перекрестилась три раза, ещё раз внимательно посмотрела в лицо парня, перекрестилась.

— Мама, зачем йод?

— Уже не надо! Так, внучка, слухай сюды! Мы с твоей мамой поехали к родичам, в село, Старый Угринов, на похороны. Вернёмся недели через две, или около того. Ты здесь одна, будешь главной, на хозяйстве. В доме на столе тетрадка, там всё расписано, что, кого и как из живности кормить, деньги в той же тетради, думаю, хватит, — на прощание поцеловала внучку в лобик, — Ярослава! Пошли, нас уже ждут.

«Призраки, призраки, — в который раз Петка шёл по адресу, якобы, родственников, и всё размышлял о призраках, — может так оно и есть. На самом деле, Ирка оказалась неплохой девушкой, обожает массажи всех частей тела, даже интимных, мой прибор в себя не запускает, говорит, девственница, мол, только как выйдет замуж, жениха пока нет. Да и ладно. Правда, достала с этой Коммунистической партией Советского Союза, всё норовит туда вступить, говорит, для карьеры обязательно надо. Здесь требуют. Ещё, в этих местах девушек обязали как можно больше рожать детей, здоровых детей, желательно мальчиков. Для реванша. Против кого? И, что, интересно, девушки должны выходить замуж исключительно за своих парней и, наоборот. То есть, проживающих в землях Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Тернополь, Ровно. Земли «восточных крессов», если мыслить польскими категориями. Как у евреев. Те, за кого попало, и на ком попало, связываться не будут. Мононация. Одна нация. Моя фамилия Клёнов здесь не котируется. Лозунг есть против главных врагов, «ни кацапа, ни жида, ни ляха», для них австро-венгры придумали накануне Первой мировой войны. Страшное дело. Странные люди. Ладно, разберёмся. Похоже, в этих местах были мой дед Филипп и кузнец Гаврила. Сорок четвёртый год. Баба Уля как-то сказала, что я похож на деда Филиппа. Если так, тогда понятно, почему такая реакция у того деда и бабы Сони. Надо обязательно встретиться с этим дедушкой, завтра пойду, на базаре его найду, поговорим. О чём? Он всё и поведает».

— Привет! С утра не виделись. Сейчас ужинать будем и, на массаж. Соскучилась, передок поднывает. Ты как, готов? Жди, — Ирка, в чём мать родила, босиком, возилась с газовой плитой, запах жареной картошки с мясом заполнял всю округу, смотреть на неё было одно удовольствие, — да! Не поверишь! На базаре покупаю мясо, говядину, орехи, подходит дедушка с больной правой рукой и спрашивает о тебе. Желает встретиться. Поговорить. Интересовался, не Штейн ли твоя фамилия? Я сказала, Клёнов. Дедушка задумался, поблагодарил семечками, и, ушёл на своё место. Семечками торгует, тыквенными и подсолнухами. Ты меня слушаешь?

— Да, слушаю!

«Значит, говоришь, Штейн. Где то я слышал такую фамилию, или видел, — пытаясь вспомнить, Петка стоял под душем, прохладная вода освежала мозги, может, память вернёт утерянные клетки, — надо же, как люди живут. Обычный райцентр, в два раза меньше Семёновки, газ подвели в каждый дом, паровое отопление, непонятно, центральное или автономное, летом горячая вода, скажи кому в Семёновке, не поверят. Для этих «западэнцив» сделали всё, по мировым стандартам, живи и радуйся. А им реванш подавай. Так я о чём? Ах, да, Штейн. Вспомнил! Кузня! Письмо! У кузнеца Гаврилы. Тогда с бабой Улей ходили к нему, надо было нож сделать, свиней резать, а кузнец Гаврила из сейфа достал нож деда Филиппа. Тогда он сказал «нож бухгалтера» Филиппа. Кажется, так дело было. Так вот оно что, с этой фамилией! С травмированным базарным дедушкой обязательно надо встретиться».

— Петя! Ты, где застрял? Хватит свои яйца намывать. Кушать хочется.

— Иду.

— Кушай мясо. Оцени, как получилось. Сегодня проверим высоту твоего фонтана. Шучу.

— Вкусно! Класс! Ты мне вот что скажи, всё хочу спросить, забываю. Твоей маме сколько лет?

— Сам считай. Её иногда зовём Лениной, прикалываемся над бабой Соней, почему она дочку назвала не в честь Ленина. Родилась в один день с Лениным, в сорок пятом.

— А в честь кого её бабушка назвала?

— Вроде, как у неё братик младший был, Ярослав звали. Письма заказные приходят, она сама на почту ходит забирать, заграничные. Может братик и пишет, не знаю. Здесь у многих родственники в Канаде, кто в сорок пятом сбежал, а кто и во времена Австро-Венгерской империи, или, при поляках. Если у меня родится дочка, назову её в честь бабы Сони. Когда выйду замуж, даже не знаю. За тебя точно не выйду. Сам понимаешь, здесь лозунг есть «ни кацапа, ни жида, ни ляха». Ты же, по нашему разумению, кацап. Моя мама меня родила рано.

«Хозяйственная девка, эта Ирка, всё делает на совесть, быстро, «как метла». Корову доит, еду свинье готовит, ещё куры, кролики. Посуду моет, пыль протирает, одно загляденье. Чем-то мою бабу Марфу напоминает. Молодец! Что скажешь? Видать, строгие родители, заставляют работать по дому и, проверяют. Судя по разговору, бабушка тоже не подарок, требовательная, с дочкой и внучкой разговаривает строго командным голосом, — лёжа в готовности, номер один, к массажным процедурам, на чистых накрохмаленых простынях, Петка размышлял о сложившейся ситуации с призраками, — да, дела. Все-таки есть сходство с внучкой деда Гаврилы, Наташей. Взгляд немного кисловатый, ноги один в один, породистые, уши прижаты. А что, если? Ладно, не буду заниматься придумками. Бабу Соню спросить? Нет, она ничего не скажет. Тема закрыта лозунгом. Для них это настоящий позор, иметь дитё от русского, жида или поляка. От немца милое дело, было разрешено, арийская раса. Для поляков люди этих земель всегда были, есть и будут быдлом. Советская власть их сделала людьми, теперь и они на равных с поляками. Для русских все люди пред собой равны во всех начинаниях. Так было, есть и будет. Размышлениям конец. Идёт. Хорошо если сегодня ей раз пять достаточно будет, а то у меня так и кисть правой руки отвалится, будет, как у того деда с рынка».

— Хорошо как! Думаю, на сегодня мне хватит. Послушай, как пульсирует передок. Это он высказывает удовлетворение. Движение крови! Спасибо, дорогой! Вот тебе мой страстный поцелуй.

— Я вот что предлагаю. Через неделю закончится моя стажировка. Давай, махнём ко мне, в Чернигов, село Погорельцы. А потом в Ленинград! Тебе разрешат?

— Думаю, разрешат.

— Как добраться, узнавал. В Львове сядем в самолёт до Киева, аэропорт «Жуляны», а там чуть больше сотни километров и, Чернигов.

— Да, чуть не забыла. Светка и Машка ещё хотят получить приятных ощущений, воспользоваться твоим, с их слов, упругим жезлом, вот этим. Как ты? Согласен? Что им сказать? А сейчас, что будем делать с ним? Изобразим фонтан? Или витамины?

— Решай сама. Мне кажется, я у них был первым. Ещё мне кажется, что они приятное друг дружке делают давно, сами, «валетом». Даже здесь они подсказывали друг дружке, что и как надо делать, только книжку из библиотеки с собой не взяли. А, так, всё прошло хорошо. Прибор, или, как там у них, упругий жезл, стоял долго.

— Мне самой было бы интересно посмотреть, как происходит соединение, постеснялась. От фонтана они были в неописуемом восторге!

— Решай сама.

— А что значит, такой резкий фонтан вверх? Больше метра, точно будет.

— Если внутрь такой фонтан залетит, дети родятся здоровыми, без всяких там изъянов. Нам специально рассказывали на кинолектории «Семья и дети», всё дело не только в генетике, многое зависит от питания, обязательно парням надо кушать говядину и орехи. Много рассказывать не буду, должна вырабатываться фолиева кислота. Грамотная, почитаешь медицинскую литературу «для служебного пользования».

— И второй вариант? Ты меня заинтриговал! Ты им рассказывал?

— Не спрашивали. О втором варианте рассказывать можно долго, — Ирка слегка кивнула головой, — тогда слушай. Ты когда-нибудь варила варенье, например, клубничное? Когда эмалированная кастрюля всклянь, начинает закипать и, пенка постепенно, не спеша, переваливается за борта кастрюли. Вот когда так будет выливаться из вот этого, как ты называешь, прибора, то обязательно родятся больные дети. В лучшем случае, слегка больные на голову, плохая память, нет концентрации внимания, отсутствует усидчивость, короче, дебилы, проторенная дорожка к детскому психиатру. Или могут родиться уродцами, например, с тяжёлыми нарушениями речи, слабослышащие, глухонемые, слепые и так далее. О костно-мышечных проблемах говорить не буду.

— И что? Теперь, прежде чем выйти замуж, будущему жениху, мужу, надо устроить проверку с фонтаном и посмотреть, есть фонтан здоровья, или «пенка клубничного варенья»? Я это к чему говорю. Они, подружки мои, как я поняла, собрались замуж, или их родители, прознав о шалостях «валетом», решили выдать замуж. Так, что, им рассказывать о «пенке клубничного варенья» не надо. Я сама от твоих рассказов в ужасе.

— Так тут всё просто. Достаточно хотя бы полгода до соединения не употреблять алкоголь, а исключительно в рационе питания должна быть говядина, к ней орехи, желательно лесные, фундук. Для фолиевой кислоты. Это из кинолектория «Семья и дети». Нас в клуб водили раз десять, профессора приезжали. Долго рассказывать.

Ирка сидела верхом на своём временном друге, в ладони правой руки держала твёрдый «прибор» и понимала, что не всё так просто в этой жизни с детьми. Сегодня найти хорошего парня для совместной жизни большая проблема, «куда не глянь, везде пьянь». Разве что, военные училища? Туда берут по состоянию здоровья. А на гражданке? О каких детях можно говорить?

— Ты как то говорил о девушке, которая держала тебя за «подопытного кролика». Тебе сколько лет было?

— Шестнадцать.

— Она только отучилась в медицинском училище и, работала в спортивном медицинском диспансере?

— Да. Я играл в футбол, приехал из Ферганы, там проходил финал Всесоюзной спартакиады школьников, от каждой республики была своя сборная команда. Когда вернулся, ходил в Черниговский спортивный диспансер лечить двустороннее растяжение паховых мышц. На последней минуте финального матча растянул. Травма, типа, как у тебя, когда познакомились. Там первый раз она села на меня сверху, после окончания процедуры, немного охала и ахала. Сказала, что мой размер ей подходит. Я не противился, немного удивился. Мне понравилось.

— И потом, после каждой тренировки ты ходил к ней на такие массажи?

— Она готовилась поступать в Киевский мединститут по направлению спортивной медицины, интересовалась направлением футбола, в этом году, как и я, три курса отучилась. Её дом, пятиэтажка, через дорогу, напротив детской спортивной школы, стадиона «Юность», как раз мне по пути. Изучала всё, работу моих мышц, измеряла артериальное давление, пульс, приходила на тренировки. После фонтана опять измеряла, показатели записывала в тетрадь. У неё я и прочитал медицинскую литературу «для служебного пользования». Её родители медицинские профессора, девушка Света жила одна, в трёхкомнатной квартире. Дедушку и бабушку переселили в загородный дом, на природу. Так что всё было хорошо. Не бордель. Настоящая научная лаборатория.

— С её стороны это уголовная ответственность? Ты же несовершеннолетний?

— Так никто не заявлял. От неё мне было строго настрого запрещено «ходить налево». После тренировки она мне делала массаж спины, ног, рук, приводила в состояние стояния, и, всё измеряла и записывала. Её интересовало влияние гормонов. Тема сложная. Особо не вникал. Но, я восстанавливался, особенно перед играми помогало очень даже хорошо. Типа допинга. Короче, целая наука.

— Интересно! Так вот откуда ты всё знаешь! Мне доставляешь такие немыслимые удовольствия всему моему телу своими массажами! Научился, гад! Хорошо, что не совратил меня на грех.

— Да я и не собирался.

— А в Ленинграде грешил.

— Там история особая, долго рассказывать. Если кратко. Связано с рождаемостью здоровых детей. Последствия блокады. Сложилась ситуация, когда девушке легче выйти замуж, имея на руках здорового ребёнка, чем во время замужества родить уродца. Проблема возникла в мужском здоровье коренных ленинградцев. Тайно, думаю, есть какая-то демографическая программа, этим делом занимается мой командир взвода капитан Кумач. С его слов, я соответствовал требуемому стандарту человека, уши не торчат, ноги стройные, рост ниже среднего, сто семьдесят, умственные способности, питание в детстве, родословная. Он давал мне адрес, я приезжал к заказчикам домой и проводил ночь с девушкой, выливал содержимое, как ты говоришь, прибора. Родители девушки были заинтересованы в таком исходе, чаще нас оставляли наедине.

— И, как часто происходили такие добрые дела?

— Тут важно яйца выдержать минимум неделю. Обязательно правильное питание, здоровый образ жизни. В увольнение ходил почти каждый день, с ночевкой, в среду как отличник учёбы, в другие дни, как игрок сборной училища по футболу, ещё лыжи, биатлон, шахматы. Взводный давал червонец на питание, всегда кушал в ресторане.

— Говядина? Орехи?

— Обязательно.

— И, сколько детей родилось?

— Количество? Не считал. Не знаю. Кумач как то сказал, рождаются одни парни, на то время число назвал около двадцати. Вроде так. Девок нет. По этому поводу, с его слов, к нему были претензии от заказчика. К этой семье меня отсылал два раза. Родились парни. Ещё сказал, что после окончания училища на меня будет наложен запрет, сорок лет нельзя посещать Ленинград. Вся офицерская служба пройдёт на Дальнем Востоке. Скорее Хабаровск. Там штаб Дальневосточной противовоздушной обороны. Примерно такие мои призраки.

— Дай-то Бог, чтобы девушки вышли замуж, а дети были похожи на своих мамаш. Это ж, сколько у тебя может быть внуков, если девушки не смогут выйти замуж? Вот где будут настоящие призраки!!!

В кухонное окно постучали. Ночная темень не позволяла рассмотреть тайного пришельца. Тучи полностью закрыли полнолуние, где то далеко слышны были гром и молния. Вчера по радио передали сводку погоды, будет дождь.

— Ирка, открой, это я, дедушка с рынка, семечками угощал. С твоим парнем поговорить надо. Недолго. Один на один.

27 июля 2025 года.

Сергей Роща

Роман

Хабаровск