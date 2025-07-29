В Хабаровском крае стартует проект «Мое притяжение – Танцы 2025» или #КрайКачай. Педагоги хореографических коллективов и молодые танцоры в возрасте от 14 до 35 лет из четырех районов края смогут получить ценные знания и развить современные навыки в области хореографии под руководством признанных и высокопрофессиональных хореографов России. Обучение будет организовано благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России.

Как рассказали в министерстве культуры края, образовательный проект #КрайКачай реализует АНКПО «ТОЧКА РОСТА» в партнерстве с Краевым Дворцом Дружбы «Русь» с использованием гранта Российского фонда культуры. В течение ближайших пяти месяцев проект охватит Хабаровский, Комсомольский, Солнечный и Амурский районы, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

– Проекты такого типа направлены на повышение творческих компетенций педагогов хореографических коллективов, а также поддержку юных талантов. Безусловно, особенно нуждаются в подобном содействии жители труднодоступных территорий края. Грант позволит организовать выездные обучающие встречи и мастер-классы по хореографии. Мы убеждены, что это станет мощным двигателем для педагогического процесса в области хореографии и откроет перед юными танцорами простор для проявления своих способностей, – рассказала руководитель проекта Ольга Вернета.

Лекционные и практические занятия проведут опытные специалисты: хореограф-преподаватель Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Академии танца Б. Эйфмана, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Владимир Сачков, хореограф и старший преподаватель кафедры хореографии ХГИК Александра Ерина, хореографы, ведущие артисты балета Хабаровского краевого академического музыкального театра Демьян Ересько и Алана Шаболина.

– Проект создает условия для раскрытия творческого потенциала молодежных любительских хореографических коллективов и повышения профессиональных компетенций педагогов-хореографов. Одним из основных результатов его реализации станет подготовка новых постановок современной хореографии к участию в фестивальном движении, посвященном Году защитника Отечества, – отметили в министерстве культуры края.

Предварительная регистрация не предусмотрена. На мастер-классы и лекции могут прийти все желающие.

Первая лекция хореографа, старшего преподавателя кафедры хореографии ХГИК Александры Ериной состоится в онлайн формате в социальных сетях Краевого Дворца Дружбы «Русь». Информация о месте и времени проведения последующих мероприятий будет также опубликована на ресурсах Дворца Дружбы.