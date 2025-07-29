В 2025 году в Хабаровском крае планируется трудоустроить 224 специалиста из других регионов. Места для них готовы предоставить 24 предприятия. А переехать в регион им поможет программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов», рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.

— Механизмы программы, которая действует уже с 2015 года, позволяют предприятиям закрывать вакансии, а работникам – получать поддержку при переезде и адаптации на новом месте. С текущего года программа действует в рамках регионального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры», инициированного Президентом Российской Федерации. Программа направлена на решение проблемы кадрового дефицита на предприятиях региона и привлечение квалифицированных специалистов из других субъектов РФ, — отметили в комитете.

В пример в ведомстве привели опыт одного из активных участников программы ООО «Дальнереченск Авиа». С 2023 года организация привлекла 22 специалиста по узким специальностям, в том числе целую семью Джамагуловых. Семья приехала в Хабаровский край в конце 2024 года из Ямало-Ненецкого автономного округа. В итоге отец Иматбек работает авиационным техником, а сын Руслан – вторым пилотом вертолета.

– Переезд на Дальний Восток стал для нашей семьи отличной возможностью. Климат здесь мягче, работа устраивает, и предприятие создает все условия для закрепления специалистов. Благодаря поддержке государства и президентскому нацпроекту «Кадры», мы получили субсидию в 1 млн рублей, начали строить дом в поселке Тополево. Теперь мечтаем переманить в Хабаровский край старшего сына из Москвы, он работает в малой авиации. Мы очень ценим такие инициативы, они позволяют людям строить будущее там, где им будет комфортно, – поделился Иматбек Джамагулов.

Как напомнила начальник отдела трудовой миграции комитета по труду и занятости населения правительства края Надежда Слюсарева, программа предусматривает компенсацию расходов на проезд, поддержку в жилищном и бытовом обустройстве, компенсацию расходов на оплату мест в детских садах для семей с детьми, а также возможность получения Дальневосточной ипотеки под 2%. За время ее реализации в Хабаровский край приехали уже около 1500 специалистов из 70 регионов России. Среди них как руководители различных отраслей и направлений, так и представители дефицитных рабочих профессий.