Спортивные и фитнес-клубы Хабаровского края могут предоставлять своим клиентам право на налоговый вычет за занятия спортом. Чтобы вернуть часть средств, потраченных на покупку абонементов, персональных тренировок и других услуг, необходимо, чтобы учреждение числилось в специальном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей Министерства спорта РФ, а сами услуги входили в список физкультурно-оздоровительных. Мера поддержки предоставляется по госпрограмме «Спорт России», инициированной Президентом страны Владимиром Путиным.

Процедура включения в перечень носит заявительный характер. Чтобы попасть в него, клубу необходимо подать заявку до 1 октября текущего года.

Документы принимаются в министерстве спорта Хабаровского края по адресу: ул. Муравьева-Амурского, д. 32, каб. 531.

Перечень необходимых документов к заявлению размещен на сайте ведомства. По их оформлению можно проконсультироваться у специалистов министерства по телефону: 8 (4212) 30-67-26.

До 1 ноября 2025 года итоговый список спортивных и фитнес-клубов будет передан в Минспорта России. Федеральное ведомство утвердит и опубликует официальный перечень не позднее 1 декабря 2025 года. Если клуб будет включен в список, клиенты, купившие абонемент в 2026 году, смогут вернуть 13 % от его стоимости с помощью налогового вычета в 2027 году.