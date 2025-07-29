Комплексную поддержку с момента основания собственного дела могут получить предприниматели края в центре «Мой бизнес». Здесь обучат азам предпринимательства, проведут необходимые консультации, помогут с продвижением и предоставят льготное финансирование. Такая поддержка доступна краевому бизнесу в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Среди постоянных получателей поддержки – семейный бизнес по производству меда, сладостей и изделий из продуктов пчеловодства. Восемь лет назад молодая семья Асютиных приняла решение реализовывать мед с пасеки своих родителей в Хабаровске. Продукция стала пользоваться спросом – появились первые постоянные покупатели. Чтобы увеличить интерес к продукции и повысить рентабельность доставки было принято решение расширить ассортимент. В центре «Мой бизнес» помогли эффективно выстроить дело и получить необходимые сертификаты для продукции.

Сегодня у предпринимателей собственный магазин и цех в 350 кв. м. Здесь налажено производство крем-меда и меда с различными добавками, косметики из продуктов пчеловодства, травяных чаев, пастилы и фрипсов, фигурных свечей из натурального воска, а также подарочных наборов с символикой края.

В этом году компания стала участником программы «Сделано в Хабаровском крае» и уже в сентябре представит свою продукцию на региональном павильоне Восточного экономического форума.

— Хочется сказать огромное спасибо нашему Президенту за возможность развиваться. Уже восемь лет мы стабильно растем благодаря поддержке предпринимательства в нашем крае. Есть много программ, которыми мы пользуемся, и советую другим предпринимателям также обращаться за консультациями и продвижением, — поделился предприниматель Иван Асютин.

Асютины планируют и дальше развивать производство – арендовали по льготной ставке участок под Хабаровском, где будет новая пасека и инфраструктура для туристов, а в рамках программы » Сделано в Хабаровском крае» в скором времени получат льготный микрозаем для закупки нового производственного оборудования.

— В центре «Мой бизнес» помогут предпринимателям на всех этапах бизнес-пути. Рады сообщить, что совсем скоро в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре «Мой бизнес» будут запущены долгожданные консультационные и комплексные услуги, а также расширен список образовательных мероприятий. Среди комплексных услуг — размещение рекламы на радио и телевидении, аудит бизнеса и анализ рынка, разработка сайта, изготовление полиграфической продукции, услуги по размещению на торговых площадках и многое другое, — сообщила директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.